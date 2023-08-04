Edirne Belediyesi ve DİSK Genel-İş Edirne Şubesi arasında ek protokol imzalandı. Protokol ile vergisi kesilmiş en düşük personel maaşı 15 bin 17 liraya çıkarıldı.

Edirne Belediyesi ve DİSK Genel-İş Edirne Şubesi arasında ek protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Gürkan, sendika yetkilileri ve işçilerin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezinde imza töreni düzenlendi.

Ek protokol ile vergisi kesilmiş en düşük personel maaşı 15 bin 17 liraya çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, her zaman işçinin ve emekçinin yanında olduğu belirtti.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Gürkan, "Eski bir sendikacı olarak emekçimi, çalışanımı, evlatlarımı enflasyona ezdirmem. Bunun için elimden gelen çabayı göstermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi aday öğrencilere tanıtıldı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) aday öğrencilere yönelik "tanıtım günleri" etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezindeki etkinlikte stantları ziyaret ederek, akademik ve idari personelden bilgi aldı.

Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, TÜ'nün köklü geçmişi, güçlü alt yapısı ve uzman ekibiyle yeni öğrencilerini sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Öğrencilerin akredite birimlerde okuma ayrıcalığı yaşayacağını aktaran Tabakoğlu, "Öğrenci odaklı bir üniversitede eğitim alacaklar. Kısacası Trakya Üniversiteli olmanın ayrıcalığını yaşayacaklar. Bu nedenle ben aday öğrencilerimizi Trakya Üniversitesi ailesinin birer ferdi olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

BETONART Mimarlık Yaz Okulu'23 sergisi

Trakya Üniversitesinde BETONART Mimarlık Yaz Okulu'23 sergisi açıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesindeki sergide öğrencilerin yaz okulu sürecinde betondan ürettikleri eserler sergilendi.

TÜ Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu, yaptığı konuşmada, Edirne'de Selimiye Camisi'nin gölgesinde geleceğin mimarlarının yetiştiğin belirtti.

Öğrencilerin yaz okulunu verimli şekilde geçirdiğini belirten Tabakoğlu, "Siz burada betonun sesini duydunuz, gördünüz, dokundunuz ve kokladınız. Ayrıca biraz önce betondan ürettiğiniz sanatsal ürünleri de gördük. Bu da sizin konuya hakimiyetinizi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay da özverili yaz okulunu başarılı şekilde tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verildi.