Edirne Belediyesi Su Fiyatlarını Yüzde 30 İndirecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,1 Aralık'tan itibaren su fiyatlarının yüzde 30 azaltılacağını belirtti.

Gürkan, Edirne Belediyesinde makam odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye meclisinin 17 Kasım'da olağanüstü toplanacağını söyledi.

Meclisin tek gündeminin su fiyatları olacağını belirten Gürkan, "Su fiyatları ile ilgili yeni bir karar alacağız ve 1 Aralık'tan itibaren su fiyatlarımızı yüzde 30 azaltacağız. Evet enflasyon bizi de çok zorluyor, çeşitli finans kaynakları bulmaya çalışıyoruz, piyasada para yok, kredi yok. Biraz arsa satmaya çalışıyoruz ama mevduat faizlerinin yüksekliği nedeniyle o da mümkün olmuyor. Buna rağmen Edirne Belediyesi olarak, halkın belediyesi olarak, Edirnelilerin seçtiği insanlar olarak, arkadaşlarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucu bu kararı aldık." diye konuştu.

1 Aralık'tan itibaren Edirne Belediyesinin vatandaşlarına ulaştırdığı meskenlerde kullanılan suya yüzde 30 indirim kararı aldıklarını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Konutlarda kullanılan suyun fiyatı yüzde 30 azaltılacak ve 2024 bütçesini de bu yeni fiyatlarla yapacağız. 2024 yılında da su fiyatları bu rakamlar üzerinde olacak ve herhangi bir artış yapmayacağız. Meskenlere ulaştırdığımız suyu, 1 metreküp (bin litre) ile 3 metreküp (3 bin litre) arasını 13 lira 61 kuruştan veriyorduk, yüzde 30 indirim ile vatandaşlarımız 1 ile 3 metreküp arasındaki suya 9 lira 52 kuruş ödeyecekler. Yüzde 30 bir indirim yapıyoruz. 4 ile 12 metreküp arasındaki suyun fiyatı şuanda 16 lira 86 kuruş. Bunu da 11 lira 80 kuruşa düşüyoruz. 13 ile 20 metreküp arası 19 lira 36 kuruş bunu da yüzde 30 indirimle 13 lira 55 kuruşa düşüyoruz. 21 metreküp üzerinde 25 lira 93 kuruştu onu da 18 lira 15 kuruşu düşürüyoruz. Vatandaşlarımızın bu ekonomik krizde en azından bir nebze rahatlamalarını sağlamayı amaçladık."