Üye Girişi
Haberler
Biden'dan Trump yönetimine yangın çağrısı: Odaklanmaya devam etmeleri için dua ediyorum

Bıden topu Trump'a attı: Sizin için dua ediyorum
ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 9 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı
Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu

Eden Projects, KKTC'de 10 Yıl İçinde 6 Konut Projesi Hedefliyor

Eden Projects, KKTC'de 10 Yıl İçinde 6 Konut Projesi Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya merkezli Eden Projects, Kuzey Kıbrıs'ta 10 yıl içinde 6 konut projesi geliştirerek Kıbrıs'ın konut problemini çözmeyi ve bölgeyi turizm ile yatırım merkezi haline getirmeyi planlıyor.

Antalya merkezli Türk gayrimenkul geliştirme şirketi Eden Projects, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 10 yıl içerisinde 6 konut projesini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Eden Projects Genel Müdürü Engin Altan, AA muhabirine, KKTC'den son 3 yılda yatırım amaçlı araziler aldıklarını söyledi.

Bu arazilere Kıbrıs'taki konut problemini çözecek projeler geliştirdiklerini dile getiren Altan, konutları yaparken yerel yönetimlere yük olmadan, gerekli altyapıyı tamamlayarak ilerlediklerini kaydetti.

Kıbrıs'ta 72 farklı ülkeden gelen insanların yatırım yaptığını anlatan Altan, "KKTC'nin farklı noktalarında 10 yıl içerisinde 6 proje üreteceğiz. Geçitkale, Güzelyurt, İskele, Lefke'de hayata geçireceğimiz projelerle bölgelerdeki konut problemine çözüm üreteceğiz. Hedefimiz, Kıbrıs'ı turizm ve yatırım merkezi haline getirmek." dedi.

Geçitkale'de yapılacak konut, ticari alan ve sosyal tesislerden oluşan 3 projeyle bölgenin turizm, kültür ve ticari alanda Avrupa standartlarında cazibe merkezi olacağına işaret eden Altan, "Bütün projeleri 10 yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. KKTC, tüm dünyada ilgi gören bir yatırım merkezi. Potansiyeli çok yüksek, çok fazla da talep var." diye konuştu.

Konut projesi içerisinde hastane ve okul komplekslerinin olduğundan da bahseden Altan, yerel yönetimlere yük olmadıklarını, kanalizasyon ve su altyapısını da kendilerinin yaptığını kaydetti.

Geçitkale'deki yerel futbol takımına sponsor olduklarını söyleyen Altan, KKTC'deki sosyal sorumluluk projelerinde de yer alacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Ekonomi
img

Bıden topu Trump'a attı: Sizin için dua ediyorum
img

İtalya'dan Baykar'a "dev" teklif
img

Setlere geri dönen ünlü oyuncunun son hali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Yusuf Dikeç'in 30 dakikalık röportaj için 1 milyon lira istediği iddia edildi

30 dakika için 1 milyon istiyor
Esenyurt'ta seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

Gece yarısı korkunç saldırı! Seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.