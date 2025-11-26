ECOTA'nın güncellenmesi ve İstanbul Deklarasyonu, EİT'de yeni bir dönemin kapısını açtı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İstanbul Deklarasyonu'nun oy birliğiyle kabul edilmesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın (ECOTA) güncellenmesi müzakerelerini resmen başlatmış olduk." dedi.

5. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret Bakanları Toplantısı'nda konuşan Bakan Bolat, İstanbul'da, 14 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 5. EİT Ticaret Bakanları Toplantısı'nı tamamladıklarını söyledi.

Bolat, "Bugün İstanbul'da ortaya çıkan güçlü dayanışma ve alınan önemli kararlar, bölgesel iş birliğimizin geleceği açısından bizlere umut verdi." açıklamasında bulundu.

İstanbul Deklarasyonu'nun oy birliğiyle kabul edilmesi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi müzakerelerini resmen başlatmış olduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Süreci yürütmesi için üye ülkelerin tamamının katılacağı bir Teknik Müzakere Komitesi kurduk. Ayrıca, ECOTA hizmet ticareti ve e-ticaret gibi yeni disiplinler eklenerek anlaşmanın yeni nesil bir ticaret anlaşmasına dönüştürülmesi için ilk adımı atmış olduk. Amacımız, müzakerelerin bir an önce tamamlanması ve cazip, güçlü ve etkili bir anlaşmanın imzaya hazır hale gelmesidir. Anlaşmanın uygulanmasıyla EİT 2035 Vizyonu doğrultusunda EİT içi ticaret hedeflerimize ulaşacağımıza ve bölgemizin refahına doğrudan katkı sunacağımıza inancım tamdır.

EİT Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi'ni de onayladık. Bu strateji sayesinde ülkelerimiz arasındaki gümrük süreçlerinde dijitalleşme hızlanacak, işlem süreleri kısalacak, veri paylaşım mekanizmaları geliştirilecek ve bölge içi lojistik daha rekabetçi bir yapıya kavuşacaktır. Bu kapsamda, elektronik veri değişim sistemlerinin uyumlaştırılması, e-ticaretin önünü açacak düzenlemeler ve gümrük idareleri arasında daha etkin koordinasyon, bölgesel ticaret akışlarımızı güçlendirecektir."

"EİT'nin 2026-2035 Stratejik Hedefler Belgesi üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk"

Bolat, ticaretin kolaylaştırılması alanındaki bu ileri adımların, EİT içi ticaret hacmine doğrudan olumlu yansıyacağını öngördüklerini belirterek, toplantıda, EİT'nin geleceğine yön verecek 2026-2035 Stratejik Hedefler Belgesi üzerinde de kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını vurguladı.

Türkiye olarak, EİT içi ticaret oranının ilk aşamada yüzde 10'a, 2035 yılına kadar yüzde 15'e çıkarılması yönündeki önerilerinin karşılık bulduğunu dile getiren Bolat, "Üye ülkelerimizin ticari entegrasyon seviyesinin artırılması, bölgesel tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ekonomik dayanıklılığın yükseltilmesi açısından bu hedeflerin yol gösterici olacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Bolat, "Bugün uzun yıllardır müzakere edilen iki önemli belgeyi de imzaya açtık. Özel sektörün bölgesel ticaretteki rolünü artırmayı hedefleyen EİT Ortak Ticareti Teşvik Etkinlikleri İşbirliği Mutabakat Zaptı, bölge iş dünyası için önemli fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Bu kapsamda, KOBİ'lere yönelik finansman ve teknik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve EİT ülkelerine yönelik ticaret fuarlarının kurumsallaştırılması gibi somut adımların, özel sektörler arasındaki etkileşimi derinleştireceğini ve bölgesel ticareti çeşitlendireceğini belirten Bolat, bugün imzaya açtıkları diğer bir belgenin ise EİT Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması olduğunu kaydetti.

Bolat, "Söz konusu belge, gümrük idarelerimiz arasında bilgi paylaşımının güçlendirilmesi, kaçakçılıkla mücadelede ortak kapasitenin artırılması ve sınır kapılarındaki işlemlerin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Üye ülkelerimizin bu anlaşmayı kısa sürede yürürlüğe koymalarını arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak bu sürece katkı sunmaya devam edeceğiz"

Bugün İstanbul'da atılan adımların EİT'nin ticari entegrasyonunda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ECOTA'nın güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, ticaretin kolaylaştırılması stratejisinin kabul edilmesi ve iki önemli anlaşmanın imzalanması bölgemizin ekonomik geleceği açısından tarihi nitelikte kararlardır. Bu kararlar, bölgesel ticaretimizi daha hızlı, daha dijital, daha rekabetçi ve daha entegre bir yapıya kavuşturacaktır. Türkiye olarak bu sürece katkı sunmaya, EİT'nin ticari gündemine liderlik etmeye ve bölgesel ekonomik birlikteliği güçlendirmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde gerçekleştirilen 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'da İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Çok sayıda ülkeden, bakan ve bakan yardımcıları dahil olmak üzere üst düzey temsilcilerin iştiraki ile açılışını yaptığımız bu büyük organizasyon, 2028'e kadar 3,4 trilyon dolara ulaşması beklenen helal ekonomisinde işbirliği ve ticaret fırsatlarının sunulduğu küresel bir platform niteliğindedir."

Bolat, gıdadan giyime kozmetikten, organik ürünlerden turizme uzanan geniş bir yelpazede helal endüstrisinin tüm aktörlerini buluşturan Helal Fuarı'nın ülkeler arasında iş forumları, paneller ve B2B programları gibi etkinlikler sayesinde, helal alanında bölgenin ticari potansiyelini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı.