Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) Başkanı Yıldıray Gençer, Türkiye'nin tohumculuktaki gelişmişlik yapısıyla üye ülkeler arasında öncü pozisyonunda olduğunu söyledi.

Antalya'da düzenlenen Growtech Tarım Fuarı'na katılan Gençer, AA muhabirine, ECOSA olarak Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, İran, Afganistan ve Pakistan'dan oluşan 10 ülkeyi temsil ettiklerini belirtti.

Ülkeler arasındaki tohum ticaretinin geliştirilmesi, tohumculuk politikalarının ve tohumculuk yönetmeliklerinin altyapılarının oluşturulması konularında çalışma yaptıklarını dile getiren Gençer, birliğin 2009 yılında kurulduğunu ve özellikle son yıllarda önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Türkiye'nin tohumculukta diğer 9 ülkeye göre daha iyi konumda olduğuna işaret eden Gençer, " Türkiye'deki tohumculuk son 25 yıl içerisinde çok ciddi bir noktaya geldi. Türkiye olarak 120'den fazla ülkeye tohum ihraç eden bir altyapıya sahibiz." dedi.

Gençer, her yıl bir ülkede kongre düzenleyerek üst düzey katılımlarla sektörün geleceğine yönelik adımlar attıklarını ifade etti.

Türkiye dışındaki ülkelerde tohumculuk sektörünün henüz istenilen seviyelerde olmadığını aktaran Gençer, şöyle devam etti:

"10 ülke içerisinde Türkiye tohumculuktaki gelişmişlik yapısı ve altyapısı açısından her zaman 'ağabey' pozisyonunda. Bizden sonra İran geliyor, biraz daha gelişmiş durumda tohumculuk konusunda. Türkiye'den sonra ilk sayılacak ülkeler içerisinde yer alıyor ama buna rağmen biz onlardan da çok çok önlerdeyiz. Ağabeylik görevimiz tabii ki var. Bilgi ve tecrübelerimizi bu coğrafyayla paylaşıyoruz."

Başkan Gençer, olaya sadece ticari boyutla bakmadıklarını, bu ülkeler arasında gönül bağlarının bulunduğunu dile getirdi.

Kardeş ülkeler arasında bir güç birliği oluşturmak istediklerini vurgulayan Gençer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ortak değerlerimizle bu ülkelerdeki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım, onların başka ülkelerden tohum alana kadar, başka ülkelerle ortak projeler yapana kadar, Türkiye'den almalarını ve Türkiye ile ortak üretimler, ortak AR-GE çalışmaları, ortak projeler yapmalarını arzu ediyoruz. Çok da faydalı oluyor. Son 5 yıl içerisinde gerçekten çok önemli mesafeler katettik. Ümit ediyoruz ki inşallah bir 10 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda çok güzel işler yapıldığını göreceğiz."

Kaynak: AA