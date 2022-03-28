EBSO mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Rusya ve Ukrayna arasındaki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin gösterdiği ılımlı, sağduyulu politikanın son derece başarılı olduğunu belirtti.

EBSO'nun mart ayı olağan meclis toplantısı İZQ İnovasyon Merkezinde yapıldı. Daha önce Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen toplantı, salgının başlangıcından bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleştirildi.

Yorgancılar, Rusya'nın işgali ile yeni dünya düzeninin de konuşulmaya başlandığına dikkati çekti.

EBSO Başkanı Yorgancılar, genel tabloya bakıldığında Ukrayna'da insanlık dramı yaşanmasının yanında Rusya ekonomisinin dünyadan tecrit edilerek iflasa sürüklenmesi, ülkelerin savunma harcamalarını artırması, enerji ve tarımda dışa bağımlılığın yarattığı ve yaratacağı mağduriyet, enerji ve gıda arz güvenliği riski, artan emtia, navlun, enerji ve hammadde fiyatları, yüksek enflasyon, düşük büyüme ve stagflasyon riski, tedarik zincirlerinde yeni bir bozulma gibi konuların söz konusu olduğunu söyledi.

İşgalin dünyaya olduğu gibi Türkiye'ye yansımalarının da oldukça olumsuz olduğunu ifade eden Yorgancılar, küresel ekonominin artarak büyüyen sorunu olan enflasyonun, son 30-40 yılın en yüksek seviyelerine geldiğini kaydederek, "Genel olarak ekonomi ve özelde de biz sanayiciler açısından temel sorunlar tedarik sıkıntıları ile fiyatlama yapmaktaki zorluklar ve önlenemeyen maliyet artışlarıdır." dedi.

Yorgancılar, Rusya ve Ukrayna arasındaki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin gösterdiği ılımlı, sağduyulu politikanın son derece başarılı olduğunu belirtti.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen de Kovid-19 salgınının ardından Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle dünyanın yeni bir gündemle meşgul olmaya başladığına değinerek, elinde nükleer güç bulunduran ülkeler arasındaki savaşın küresel olarak tüm dünya için korkunç sonuçları olabileceğini vurguladı.

Esen, yaşananların bir an önce son bulmasını temenni ederek, "Bugüne kadar Türkiye'nin itidalli bir tutum sürdürmek suretiyle her iki ülkeye de, baştaki yakınlığı neyse onu sürdürmesinden mutluluk duyuyorum." dedi.