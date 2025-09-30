Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye'nin girişimlerine son 4 yılda 5,5 milyar dolarlık yatırım olduğunu belirterek, "Bu yatırımların yaklaşık 400 milyon doları da e-ticaret ve perakende sektörüyle ilgili olan finansal teknolojiler kısmına geldi." dedi.

TürkMedya'nın düzenlediği e-Ticaret ve Perakende Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'de e-ticaret ile perakende sektörlerinin gelecek planları ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı etkinlikte, kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ve sektörün tüm paydaşları bir araya geldi.

Zirvede, yeni nesil e-ticaret ve perakende ekosistemi, uluslararası e-ticaret ve global pazarlama, yapay zeka ile dönüşen e-ticaret ve perakende deneyimi, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ve değişen tüketici alışkanlıkları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, zirvedeki konuşmasında, Türkiye'nin son 22 yılda yüzde 5,4 büyüyen, geçen yıl itibarıyla 1,4 trilyon dolarlık büyüklüğü ile dünyanın sayılı ekonomilerinden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 33,4 yaş ortalamasıyla Avrupa'nın en genç, nitelikli, eğitimli pazarlarından biri olduğunu kaydederek, "Yaklaşık 85 milyon nüfusun 70 milyon aktif internet kullanıcısı olan 60 milyon sosyal medya kullanıcısı olan bunun da 45 milyonunun çevrim içi satın alan bireyler olduğunu düşündüğümüzde yine Avrupa'nın en büyük dijital pazarlarından birisi." ifadelerini kullandı.

"KOBİ'ler ve teknoloji girişim ekosistemini çok önemsiyoruz"

Polat, 2024-2028 Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejileri'nde dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe odaklandıklarını belirterek, takip ettikleri projelerde Türkiye'nin 2053 hedeflerine ve dijitalleşme serüvenine ne kadar katkı sağlayıp sağlamadığına baktıklarını ifade etti.

Sürdürülebilirliğin Türk halkının DNA'sında olduğuna işaret eden Polat, "Sürdürülebilirlik çok kıymetli. Döngüsel ekonomi, yeşil lojistik birçok sektörde firmalar için baskı unsuru ve rekabetin yeni parametresi olarak ortaya çıkıyor. Bu noktada, KOBİ'ler ve teknoloji girişim ekosistemini de çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Polat, Türkiye'nin girişimlerine son 4 yılda 5,5 milyar dolarlık yatırım olduğunu anımsatarak, "Bu yatırımların yaklaşık 400 milyon doları da e-ticaret ve perakende sektörüyle ilgili olan finansal teknolojiler kısmına geldi." ifadelerini kullandı.

"(OVP) Küresel değer zincirlerinde daha yüksek katma değerli roller üstlenmeyi hedeflemekte"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da dijitalleşmenin sınırları ortadan kaldırdığı bu çağda, ürün ve hizmetlerin saniyeler içinde dünyanın dört bir yanına ulaşma imkanına sahip olduğunu belirterek, "Böyle bir ortamda yalnızca iç pazara odaklanmak yeterli değildir. Markalarımızın, ihracata dayalı büyüme stratejileriyle uluslararası arenada daha güçlü konumlanması zorunlu hale gelmiştir." diye konuştu.

KOBİ ve ihracat desteklerinin ekonominin merkezinde yer aldığına işaret eden Arslan, yılın ilk yarısı itibarıyla ticari kredi hacminin 1,5 trilyon lirayı aştığını, bunun da yüzde 55'ini KOBİ kredilerinin oluşturduğunu söyledi.

Arslan, KOBİ'lere sundukları kredi, leasing ve kart çözümleriyle perakende sektörünün büyümesini desteklediklerini dile getirdi.

KOBİ Vitrin Projesi'yle, KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini desteklerken, ihracata hazırlanmalarını da hedeflediklerini söyleyen Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu platformla KOBİ segment müşterilerimizin güvenli bir ortamda buluşturulacağı, satışını gerçekleştirebilecekleri, ürünlerini sergileyebilecekleri, alıcı veya satıcı olabilecekleri, ödeme sistemleri aracılığı ile alışveriş yapabilecekleri bir B2B e-ticaret sayfası hayata geçiriyoruz. Ayrıca yakın zamanda dijital dönüşüm noktasında müşterilerimize hizmet sunacağımız bir projemiz daha mevcut. KOBİ Dönüşüm Projesi'yle, müşterilerimize e-fatura, e-defter gibi e-dönüşüm ürünleriyle e-stok yönetimi, insan kaynakları yönetimi, pazar yeri entegrasyonları, mikro ihracatı kolaylaştırıcı ve muhasebe raporlamaları gibi ürünlerin tek bir noktadan temini sunulacak."

Arslan, kadın girişimcilere yönelik projelerin de dijital dönüşüm sürecinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

"Yeni fırsatların doğduğu küresel bir ekosistem"

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ise geçen yıl ilkini düzenledikleri zirvenin sektörün nabzını tutan ve geleceğe yön veren önemli bir buluşma noktası olduğunu belirterek, e-ticaret ve perakendenin geleceğini hep birlikte şekillendirmek için burada olduklarını ifade etti.

Ticaretin dijitalleşen yüzünün artık sadece alışveriş alışkanlıklarını değil, iş yapma biçimlerini, lojistik ağlarını ve tüketici beklentilerini de köklü bir şekilde değiştirdiğine işaret eden Çiçek, "E-ticaret ve perakende, artık yalnızca mal ve hizmetlerin değişimi değildir. Bu alan, inovasyonun, teknolojinin ve hayal gücünün buluştuğu, sınırların ortadan kalktığı ve yeni fırsatların doğduğu küresel bir ekosisteme dönüşmüştür." diye konuştu.

Çiçek, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, dijitalleşen ticaret ve yenilikçi perakende anlayışının Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan biri olduğunun altını çizdi.

Genç girişimcilerin, yenilikçi fikirleriyle öne çıkan startup ekosistemi ve dijital dönüşüm kabiliyetinin geleceğe dair en güçlü umutlar olduğuna dikkati çeken Çiçek, zirvede ortaya çıkacak fikirlerin, projelerin ve stratejilerin ülkenin dijital ticaret yolculuğuna güçlü bir yön vereceğine inandığını söyledi.

Zirvede, "Yeni Nesil E-Ticaret ve Perakende Ekosistemi" başlıklı oturum da düzenlendi.