Düzce Ulaşım A.Ş. Şoförlere Trafik Kuralları Eğitimi Verdi

Düzce Belediyesi bünyesinde şehir içi ulaşım hizmeti veren Ulaşım A.Ş., şoförlerine yönelik 'Trafik Kuralları' eğitimi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şoförlere yönelik yolcu indirme, bindirme, trafikte tabela okuma başta olmak üzere genel trafik eğitimi verildi.

Düzce Belediyesi bünyesinde şehir içi ulaşım hizmeti veren Ulaşım A.Ş., şoförlerine yönelik 'Trafik Kuralları' eğitimi gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şoförlere yönelik yolcu indirme, bindirme, trafikte tabela okuma başta olmak üzere genel trafik eğitimi verildi.

Düzce'de şehir içi ulaşım hizmeti veren Düzce Ulaşım A.Ş. şoförlerine yönelik yapılan planlama dahilinde periyodik eğitimler verilmeye devam ediyor. Düzce Belediyesi, Düzce Ulaşım A.Ş. ve Trafik Şube Müdürlüğünce organize edilen son eğitim, Düzce Ulaşım A.Ş.'nin merkez binasında gerçekleştirildi. Operasyon Müdürü Murat Postoğlu'nun da hazır bulunduğu eğitimde, trafik polisleri tarafından genel trafik eğitimi verildi.

Ulaşım A.Ş. çatısı altında çalışan tüm şoförlerin kademeli şekilde girdiği eğitimlerde trafikte yolcu indirme- bindirme, trafik ışıkları ve tabelaların anlaşılması noktasında bilinçli şoför, bilinçli araç kullanımına dair değerlendirmede bulunuldu.

Düzce Belediyesi iştirak şirketi Ulaşım A.Ş. tarafından kaliteli hizmetin arttırılarak vatandaş memnuniyetinin en üst seviyeye çıkartılması için eğitim çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. - DÜZCE