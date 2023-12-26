Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na talepleri iletti

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yönetim kurulu başkanı Erdoğan Bıyık, yük, yolcu taşımacılığı ve lojistik işi yapan 11. meslek komitesinin taleplerini TOBB'a iletti.

DTSO, yük, yolcu taşımacılığı ve lojistik işi yapan 11. Meslek Komitesi aralık ayında gerçekleştirdiği komite toplantısında sektörlerinde yaşadıkları sorunlar konuşuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının takograf alımında şoför yaş sınırı uygulamaları, ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemi, sayısal takograf veri aktarımı ve vize işlemleri ile ilgili konular üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Görüşmelerin sonucunda sektörden alınan talepler, DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık imzasıyla, TOBB'a iletildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi' ve 'Sayısal Takograf Veri Aktarımı' bildiğiniz üzere, ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemine geçiş ve sayısal takograf veri aktarımı konusunda son tarih 30 Haziran 2020'idi. Yayınlanan resmi gazete ile bu süre ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemi için 1 Ocak 2021 tarihine; sayısal takograf veri aktarımı konusunda 1 Ocak 2024 tarihine uzatılmıştı.

Üyelerden gelen talepler şu şekilde sıralandı;

"Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin 40'ıncı maddesinde talep edilen "U-ETDS sistemine veri girişi zorunluluğu" 1 Ocak 2024 tarihinin iki yıl daha uzatılması.

Takograf verilerinin kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu 1 Ocak 2024 tarihinin iki yıl daha uzatılması ve uyarma cezası verilmemesi, konusunda gerekli girişimlerin yapılması.

Şoför kaynağının verimli kullanılabilmesi adına, şoför yaş sınırı uygulamaları ile ilgili gerek ülkemizin taraf olduğu AETR Sözleşmesinde gerek ise Avrupa Birliği'nin 2006 / 1267 AT Sürücü belgeleri yönetmeliğinde; Sürücü yaşları için üst sınır olmamakla birlikte sadece asgari yaş sınırı belirlendiği görülmektedir. Üyelerin profesyonel TIR sürücülüğü mesleği, özveri, ciddi tecrübeler, meşakkatli, tehlikeli ve sabır isteyen bir meslek olması ve tecrübeye dayalı bir meslektir. Fakat bu mesleğe yönelik gün geçtikçe talepler azalmakta sağlığı yerinde olan tecrübeli şoförlerimizi' de yaş sınırından dolayı sektörden ayrılması firmaları zora soktuğu bildirilmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 66 yaşından gün almamış olmaları şartı bulunmakta olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bir düzenleme ile söz konusu yaş sınırlaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar 69 yaşından gün almamış olmak şeklinde düzenlenmiştir. Bahse konu düzenlemenin, sağlığı sürücülük mesleğini yapmaya elverişli olan birçok sürücü için yapılmış olup; yaş aralığının 2 yıl daha uzatılması tecrübeli şoförlerin bu meslekte olmaları açısından önem taşımaktadır.

Diğer taraftan, ülkemiz ihracatının ana taşıma modlarından birisi olan uluslararası karayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren profesyonel tır sürücüleri, Schengen vize temininde yaşanan sorunlar nedeniyle ciddi mağduriyet yaşamakta olup; hali hazırda Schengen vizesi olup da yaş haddi nedeniyle 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren mesleği icra edemeyecek olan sürücülerin de zor şartlarda alınan vizeleri maalesef kullanılamaz hale gelecektir." - DÜZCE