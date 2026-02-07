Haberler

Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk ayında 811 ton iç fındık ihraç edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'den Avrupa Birliği ülkelerine yılın ilk ayında 811 ton iç fındık satıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ihracatın büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğunu açıkladı.

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk ayında 811 ton iç fındık satıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den yılın ilk ayında gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

AB ülkelerine ocak ayında 811 ton iç fındık satıldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl kentten toplam 16 bin 456 ton iç fındığın ihraç edildiği, 2025 yılı ürününün pazara inmeye devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Ekonomi
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti

Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı