Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk ayında 811 ton iç fındık ihraç edildi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yılın ilk ayında 811 ton iç fındık satıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den yılın ilk ayında gerçekleştirilen dış satımın büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

AB ülkelerine ocak ayında 811 ton iç fındık satıldığı aktarılan açıklamada, geçen yıl kentten toplam 16 bin 456 ton iç fındığın ihraç edildiği, 2025 yılı ürününün pazara inmeye devam ettiği kaydedildi.