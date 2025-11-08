Düzce'de Kestane Kabağı hasadı başladı: 10 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bakanlık tarafından desteklenen 2025 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde 'Coğrafi İşaretli Düzce Kestane Kabağı Hasat Şenliği' düzenlendi.

Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyünde yapılan etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve çiftçiler katıldı.

Türkiye'nin en büyük ikinci üreticisi

Vali Selçuk Aslan, üreticilerle birlikte tarlaya girerek sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Düzce'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden birinin hasadını yaptıklarını belirten Aslan, üretim ve rekolte beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kestane kabağı üretimimiz 4 bin dekarlık alanda sürüyor. Bu üretim ölçeği kapsamında Türkiye'nin en büyük ikinci kabak üreticisi pozisyonundayız. Bu seneki beklentimiz 10 bin tonu aşması yönündedir. Türkiye'de birçok restoran veya lokantanın Düzce'de üretilen kabağı kullandığını biliyoruz."

Çiftçiye destekler sürecek

Üreticilere hayırlı bir sezon dileyen Vali Aslan, desteklerin süreceğini vurgulayarak, "Bu konuda çiftçilerimize desteklerimiz hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de İl Özel İdaresi eliyle devam edecektir. Tarımsal üretimin her alanında var olmaya çalışıyoruz. Çiftçimizi her alanda desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

Hasat şenliğinde üreticiler, coğrafi işaretli Düzce kestane kabağının hem iç pazarda hem de gastronomi sektöründe artan talebinden memnuniyetlerini dile getirdi. İl Müdürlüğü yetkilileri ise sezon boyunca teknik destek ve saha çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.