Haberler

Düzce'de Kestane Kabağı hasadı başladı: 10 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor

Düzce'de Kestane Kabağı hasadı başladı: 10 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen Coğrafi İşaretli Düzce Kestane Kabağı Hasat Şenliği'ne katılan Vali Selçuk Aslan, 4 bin dekarlık alanda üretim yapıldığını ve kentin Türkiye'nin en büyük ikinci kabak üreticisi olduğunu belirtti. Aslan, bu yıl 10 bin tonun üzerinde rekolte beklediklerini ve çiftçilere desteklerin süreceğini açıkladı.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Bakanlık tarafından desteklenen 2025 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde 'Coğrafi İşaretli Düzce Kestane Kabağı Hasat Şenliği' düzenlendi.

Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyünde yapılan etkinliğe Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Gölyaka Kaymakamı Mehmet Bircan, Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ve çiftçiler katıldı.

Düzce'de Kestane Kabağı Hasadı Başladı: 10 Bin Tonun Üzerinde Rekolte Bekleniyor

Türkiye'nin en büyük ikinci üreticisi

Vali Selçuk Aslan, üreticilerle birlikte tarlaya girerek sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Düzce'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden birinin hasadını yaptıklarını belirten Aslan, üretim ve rekolte beklentisine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kestane kabağı üretimimiz 4 bin dekarlık alanda sürüyor. Bu üretim ölçeği kapsamında Türkiye'nin en büyük ikinci kabak üreticisi pozisyonundayız. Bu seneki beklentimiz 10 bin tonu aşması yönündedir. Türkiye'de birçok restoran veya lokantanın Düzce'de üretilen kabağı kullandığını biliyoruz."

Çiftçiye destekler sürecek

Üreticilere hayırlı bir sezon dileyen Vali Aslan, desteklerin süreceğini vurgulayarak, "Bu konuda çiftçilerimize desteklerimiz hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de İl Özel İdaresi eliyle devam edecektir. Tarımsal üretimin her alanında var olmaya çalışıyoruz. Çiftçimizi her alanda desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

Hasat şenliğinde üreticiler, coğrafi işaretli Düzce kestane kabağının hem iç pazarda hem de gastronomi sektöründe artan talebinden memnuniyetlerini dile getirdi. İl Müdürlüğü yetkilileri ise sezon boyunca teknik destek ve saha çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Ayşe Şar
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.