DTSO'nun iki projesi destek almaya hak kazandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın Engelli İstihdam ve Üretim Merkezi ile Fındık Dönüşüm Merkezi projeleri, 4.5 milyon TL ve 3.9 milyon TL hibe desteği almaya hak kazandı. Protokol imza töreni Düzce Valisi Mehmet Makas'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından geliştirilen Engelli İstihdam ve Üretim Merkezi (DOSKİM +1) ve Düzce Fındık Dönüşüm Merkezi Kapasite Artırımı projeleri destek programına girmeye hak kazandı.

Düzce Valisi Mehmet Makas'ın başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza törenine DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Erdoğan Bıyık, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da MARKA ile birlikte birbirinden kıymetli projeler hayata geçiyor. Oda olarak bizim de iki projemiz bu yılki destek kapsamına alındı. Hali hazırda inşaat çalışmaları devam eden Düzce OSB Korumalı İş Merkezi Projemizi destekleyici nitelikteki Engelli İstihdam ve Üretim Merkezi (DOSKİM +1) projemiz sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında değerlendirildi ve 4 milyon 500 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı. Mevcut fındık dönüşüm merkezimizin modernize edilip kapasitesini artıracağımız Düzce Fındık Dönüşüm Merkezi Kapasite Artırımı projemiz de y Anadolu'dakiler – Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında 3 milyon 946 bin 107 TL hibe desteği almaya hak kazandı. Geliştirdiğimiz projelerimiz ile değer üretmeye, ilimize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Kabul gören diğer projelerin de ilimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
