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Düzce'de balıkçı teknelerinin av öncesi bakım ve onarımı sürüyor

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Düzce'de balıkçı teknelerinin av öncesi bakım ve onarımı sürüyor
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Düzce'de balıkçıların denize güvenli ve sorunsuz açılabilmesi için teknelerde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Tekne bakım ve onarım ustası Hayati Saraçoğlu, av öncesi lambalar ve ekipmanlar kontrol edilerek eksiklerin giderildiğini söyledi.

DÜZCE (İHA) – Balıkçıların denize güvenli ve sorunsuz şekilde açılabilmesi için teknelerde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Tekne bakım ve onarım ustası Hayati Saraçoğlu, teknelerin aydınlatma ve diğer ekipmanlarını kontrol ederek eksikleri giderdiklerini söyledi.

Balık avı öncesinde balıkçılar teknelerini hazırlarken, bakım ve onarım ustalarının da yoğun mesaisi devam ediyor. Teknelerdeki eksiklikler giderilirken, özellikle lambalar ve diğer ekipmanlar kontrol edilerek gerekli ayarlamalar yapılıyor. Tekne bakım ve onarım ustası Hayati Saraçoğlu, çalışmaların balıkçılar denize açılmadan önce başladığını belirtti.

"Teknelerin eksiklerini gideriyoruz"

Denizden dönen tekneleri kontrol ettiklerini anlatan Saraçoğlu, "Balık avına başlamadan önce hazırlıklarımıza başlıyoruz. Teknelerin eksiklerini gideriyoruz. Lambalarını ve diğer ekipmanlarını kontrol ederek ufak tefek ayarlarını yapıyoruz. Balıkçılar denize açıldıklarında herhangi bir sıkıntı yaşarlarsa tekrar gelip gerekli tamiratları gerçekleştiriyoruz. İlave lambalar takıyoruz, eksikleri tamamlıyoruz" diye konuştu.

"Elimizden geleni yapıyoruz"

Balıkçıların av sırasında teknik sorunlarla karşılaşmaması için çalıştıklarını vurgulayan Saraçoğlu, "Balıkçı kardeşlerimizin denize açılırken sorun yaşamamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız iş bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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