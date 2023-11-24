Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. sendikalı çalışanlarıyla toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladı

Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. sendikalı çalışanlarıyla toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu gerçekleştirildi. Taraflar, ikinci oturum için Aralık ayının ikinci haftasında tekrar bir araya gelecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi BelKA İnsan Kaynakları A.Ş. sendikalı çalışanları Toplu İş Sözleşmesinin 1. oturum görüşmeleri gerçekleştirildi. Devam eden görüşmelerde taraflar, Aralık ayının ikinci haftası ikinci oturum için yeniden bir araya gelecek.

Düzce Belediyesi'nde 2024-2025 dönemine ilişkin toplu iş sözleşme görüşmelerinin ilki Düzce BelKA İnsan Kaynakları A.Ş, Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Hizmet-İş Sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ilk oturuma Düzce BelKA A.Ş. Genel Müdürü Necla Erdoğan, Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Okan Özkasap ile Hizmet-İş Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, Hizmet-İş Genel Merkez temsilcileri,sendika ve işçi temsilcileri katılım sağladı.

2024-2025 yılını kapsayacak toplu iş sözleşmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı oturumda, sürecin sağlıklı ilerlemesi noktasında atılacak adımlar masaya yatırıldı. Görüşmeler, Aralık ayının ikinci haftasında yapılacak ikinci oturumla sürecek. - DÜZCE