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Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

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İlk evini alacaklar veya dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisi verileceği yönünde haberlerin çıkmasının ardından fırsatçılar ev fiyatlarını artırmaya başladı.

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşıyla geçinen vatandaşları konut sahibi yapma hedefiyle kolları sıvayan hükümet, sosyal konut projelerini hayata geçirmeyi planlıyor.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak düşük faizli konut kredisiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten peş peşe açıklamalar geldi. Bakan Şimşek konuyla ilgili, "Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız. Finansal koşullar, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde çok daha elverişli hale gelecek" ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz ise açıklamasında "Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz" dedi.

FIRSATÇILAR HAREKETE GEÇTİ

Art arda yapılan açıklamalar sonrası dikkat çeken bir durum yaşandı. İlk evini alacaklar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle yeni bir kredi kampanyasının başlayacağı haberini gören fırsatçılar ise rahat durmadı. İlan sayfalarında bazı evlerin fiyatlarının birden artmaya başladığı görüldü. Öyle ki kampanyayla ilgili ilk sinyallerin geldiği gün bile bir evin fiyatı 500 bin TL birden arttı. Bir diğer ilanda ise 1 Ocak'ta ilan sitesine konan evin fiyatının 100 bin TL artırıldığı görüldü.

İşte o ilanlardan birkaçı;

Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıAhmet Öz:

Kimse şahsi algılamasın. Bizim toplumumuza herşey müstehak. Bunlar daha iyi günlerimiz.

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Haber YorumlarıFuat K:

bu fırsatçı ahlaksızların acilen tesbit edilmesi ve ifşa edilip satış yapmalarının yasaklanması gerekir ki ibret olsun!

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Bişey yapmayın, müjde de kredi de hiç bişey vermeyin, dengeyi iyice bozuyorsunuz

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Toplumda vicdan çürümüşse geriye bir şey kalmamış demektir...

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Haber Yorumlarıemre null:

iste görüyorsunuz değil mi suclu Erdoğan değil mi bu firsatcilara rağmen ulkeyi ayakta tutan Erdoğana helal olsun sorun hükumete değildir sorun serbst piyasa ve bunun doğurduğu ac gozlulukten doğan fırsatçılık sorunudur ki evlerin çoğunluğu ekonominin bozulmadigi dönemlerde 100 bin liraya alınmış mal edilmiş evler sanki tüm evler yeni yapılmış ne bilim el değiştirmiş de işte milyona aldım maliyeti kurtarmiyor gibi yalanlar one sürülüyor bu yalan bahaneleri one surenlerin aldıkları kira paraları hepsi haramdır eninde sonunda devlet serbest piyasabkaldirmak zorunda kalacak yada fiyat artislarini durduracak serbest piyasa devletin bekasina da itibarına da tehdittir hukumet de kaybedecek yazik ben anlamıyorum fiyatlari devlet uygun kar oranıyla belirlese ne oalck hem hukumet oy kazanacak hem halk mutlu olacak

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Haber Yorumlarıseennu:

İşte biz böyle milletiz ahlakı unuttuk eskiden çin için söylerdik bu sözü ama çin'i çoktan geçtik herşeyde sahtekarlık başladı,sahtekarlığın hertürlüsünü yapar olduk.

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Haber YorumlarıCagdas Karagöz:

boyle devlet oldugu sürece herkes herseyı yapar denetım yok hıc bırseyde adam gıbı denetım yapıp adam cezalar yapsalar bak neler oluyor ama ıste kolay yol (boykot yapın bitti demek )

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Haber YorumlarıSeyhan Vurgun:

Lafa geldimi Müslümanız

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Haber YorumlarıHasan Temiz:

Fırsatçılık değil bu, serbest piyasa, arz talep, oyunun matematiği bu , faizler düşerse eğer ki yeterli arz yoksa fiyatlar artar. Önemli olan arzı artırmaktır.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

serbest piyasadan her alanda acilen vazgeçilmelidir.devlet gereğini istese bin kere yapardı ancak işlerine gelmeyen bazı para babası şirket sahipleri işleri bilinçli olarak kilitleyip çıkmaza sokarak dahada zengin oluyorlar.

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