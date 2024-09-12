Dünyanın sayılı zenginlerindendi! Türk iş insanı Asil Nadir devlet hastanesinde tedavi görüyor

Dünyanın önde gelen dev şirketlerinden Pollypeck'in başkanı ve sayılı zenginlerindeyken, zimmet suçundan İngiltere'de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra servetini kaybeden Kıbrıs asıllı Türk iş insanı Asil Nadir, Kıbrıs'ta zor günler geçiriyor.

Son zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Nadir'in tedavi için özel hastanelere değil devlet hastanesinde derdine çare araması dikkat çekiyor.

AKCİĞER VE BAĞIRSAKLARINDA SORUN VAR

Ağustos ayı sonunda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınan Asil Nadir'in kontrol amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Kritik bir durumu söz konusu olmayan 83 yaşındaki Asil Nadir, akciğer ve bağırsaklarında yaşadığı sorun nedeniyle kontrol amaçlı olarak hastanede tutulup iki gün sonra taburcu edilmişti.

DEVLET HASTANELERİNDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Bir zamanlar dünyanın en zengin adamlarından biri olan Asil Nadir birkaç hafta önce de Lefkoşa'daki aynı devlet hastanesinde tedavi görmüştü. Nadir'in özel hastane yerine devlet hastanesinde tedavi olma sebebinin, daha önceki borçları dolayısıyla özel hastaneye kabul edilmemesinden kaynaklandığı iddia edildi.

ASİL NADİR KİMDİR?

1 Mayıs 1941 Lefke doğumlu Asil Nadir Kıbrıs asıllı Türk iş insanıdır ve 79 yaşındadır. 1955'te yaşanan EOKA saldırılarının ardından Ailesi 1963 yılında İngiltere'ye taşındı. Asil Nadir'i ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne öğrenim görmesi amacıyla gönderildi. Üniversite hayatını yarıda bırakarak babasının gözetimi altında iş hayatına atılan Nadir, Üniversiteyi ise 1980 yılından sonra tamamlamıştır.

Aile Londra'ya yerleştikten sonra perakendecilikte sektöründe yer alan Wear Well isimli şirketi satın aldı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından Lefkoşa'ya dönerek tekstil işi yapmaya başladı.

1980 YILLARA DAMGA VURMUŞTU

1985 tarihinde Manisa'da Vestel Elektronik şirketini, Turgut Özal'ın katıldığı bir törenle açıldı. 1988 yılında Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini Ataköy Galeria'da açan Nadir, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın tavsiyesi ile Günaydın isimli gazeteyi Haldun Simavi'den 44 milyon Türk lirası ve 5 milyon sterlin karşılığında satın alarak medya işine girdi. Gelişim dergi grubunu satın almasının ardından yine bu yıllarda Nadir, KKTC'de de bazı medya organlarını satın aldı.

1990 yılında Sunday Times isimli gazete tarafından yayınlanan zenginler listesinde kimi kaynaklara göre 36'ncı kimi kaynaklara göre ise 11'inci sırada bulunuyordu.

İNGİLTERE'DEN SİLİVRİ CEZAEVİNE

1990 yılı sonunda, İngiltere'nin en büyük şirketlerinden Polly Peck'in iflas etmesinin ardından İngiltere hükümeti, vergi yolsuzluğu nedeniyle Nadir hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı. Uzun yıllar Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Nadir, 2010 yılında kendi isteği ile döndüğü İngiltere'de tutuklanmış, 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2013'te kalan 5 yıllık cezası için Türkiye'ye gönderildi. Nadir, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonrasında 2016 yılında Türkiye'ye iade edilerek serbest bırakılmıştır. Nadir, Kıbrıs'ta medya patronluğuna kaldığı yerden devam ediyor.