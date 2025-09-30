Dünyanın En Büyük Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi Balıkesir'de Kuruluyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üreticimiz ile sanayicimizi buluşturacak, dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Balıkesir Gönen'de kuruluyor. Bu dev proje ile üretimi artırıyor, istihdamı güçlendiriyor ve sürdürülebilir tarıma yön veriyoruz. Güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü üretimden geçiyor" ifadelerine yer verildi.