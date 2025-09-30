Haberler

Dünyanın En Büyük Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi Balıkesir'de Kuruluyor

Dünyanın En Büyük Jeotermal Sera Organize Tarım Bölgesi Balıkesir'de Kuruluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin kurulduğunu açıkladı. Bu proje ile tarımsal üretimin artırılması ve istihdamın güçlendirilmesi hedefleniyor.

TARIM ve Orman Bakanlığı, dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üreticimiz ile sanayicimizi buluşturacak, dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi Balıkesir Gönen'de kuruluyor. Bu dev proje ile üretimi artırıyor, istihdamı güçlendiriyor ve sürdürülebilir tarıma yön veriyoruz. Güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü üretimden geçiyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.