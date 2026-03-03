Dünyanın en büyük 2. petrol sahası kapandı

Irak Petrol Bakanlığından, güneydeki Rumeyle petrol sahası kurumuna gönderilen yazıda, uluslararası siyasi olaylar ve son derece tehlikeli gelişmeler sonucunda, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle de uluslararası deniz trafiğinin aksadığı ve petrol tankerlerinin Körfez havzasına girmekten vazgeçtiği ifade edildi.

Bu durumun, Irak'ın güney limanlarında tanker sıkıntısına yol açtığı ve bazı terminal tesislerinde ihracatın azalmasına ve yüklemenin durmasına neden olduğu kaydedilerek, ayrıca depolardaki petrol stok seviyesinin kritik düzeylere yükselmesine sebep olduğu belirtildi.

Yazıda, "Bu nedenle, Güney Rumeyle sahasından üretim ve pompalamanın %100 oranında azaltılması rica olunur." ifadesine yer verildi.

IRAK'IN EN BÜYÜK PETROL SAHASI

Irak'ın en büyük petrol sahalarından olan Basra'daki Rumeyle sahasından günlük yaklaşık 1 buçuk milyon varil (ülke üretiminin üçte biri) petrol üretildiği biliniyor.

SAVAŞTA SON DURUM?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.