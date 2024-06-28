Dünyada kekik üretiminin yüzde 90'ı Türkiye'de gerçekleşiyor

Dünyada kekik denilince akla gelen ilk ve tek ülke, Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştiği coğrafi işaret belgeli Denizli kekiğinde bu yıl hasat erken başladı.

Bu yıl Denizli genelinde yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıkların da etkisi ile hasat dönemi daha erken başladı. Denizli'nin Güney İlçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde kekik hasadı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen hasada Denizli Valisi Ömer Faruk COŞKUN, Güney Kaymakamı Ahmet Murat TÜRBE, Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet ÜGE, İlçe Müdürleri ile teknik personellerin yanı sıra muhtar ve çiftçiler katılım sağladı. 2023 yılında İlimizde 19 bin 714 hektar alanda 26 bin 983 ton kekik üretimi gerçekleştirildi. Pamukkale, Güney, Çal, Buldan, Bekilli, Tavas ve Kale İlçeleri üretimin en yoğun yapıldığı yerler. Ülkemiz kekik ekim alanlarının yüzde 91,2'sine sahip olan Denizli, üretimin yüzde 89.6'sını karşılamaktadır.

Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunan kekik, ülkemizin tıbbi ve aromatik bitkiler dış ticareti içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Dünyada kekik dış ticaret hacmi doğadan toplananlarla birlikte 25 bin ton civarındadır. Bunun yaklaşık yüzde 75'i ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. 2023 yılında 16bin 966 ton kekik ve 68,5 ton kekik yağı ihracatından 55,2 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Bu verilere göre Dünya kekik üretimi ve ticaretinde Denizli ayrı bir yere sahiptir. Denizli'de üretilen kekikler başta ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, Japonya ve Avustralya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihracatı yapılmakta.

2024 yılında yaklaşık 150 bin dekar alandan 12-14 bin ton civarında rekolte beklenen kekik piyasasında fiyatlar ürünün kalite ve randımanına göre kilogramı 40-50 TL civarlarında olması bekleniyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet ÜGE konuşmasında; "Türkiye genelinde kekik üreticilerinin karşılaştığı sıkıntılar, özellikle pandemi döneminde Tıbbi Aromatik bitkilere olan ilginin artmasıyla daha belirgin hale gelmiştir. Talebin ani artışı, üreticileri hızlıca üretim kapasitelerini artırmaya yönlendirmiş ancak talep dengesizliği ve içinde bulunduğumuz ekonominin belirsizliği, üreticilerin karar alma süreçlerini zorlaştırmıştır. Ayrıca, kekik üreticileri arasında yapılan çalıştaylar ve toplantılar, sektördeki işbirliğini güçlendirerek sorunlara ortak çözümler bulma konusunda önemli bir adım olmaktadır. Bu yıl, geçen yıllarda kekiklerine bakamayan üreticilerin fazla olmasından dolayı ayrıca ben bu işi kolay bir iş olarak görüyordum, ek iş olarak ben bunu yapabilirim, Hafta sonları uğraşarak da nasıl olsa bir şekilde idare ederim diyen, diğer insanların da öyle olmadığını görerek bıraktığı bir yıl oldu. Bu nedenle biraz hem alan düştü hem yağışın olmamasından dolayı sıcaklıkların etkisiyle de ürün miktarı da tabi biraz az. Yani bu iş böyle böyle dengeyi bularak gerçekten bu işi yapan üreticiler emeğinin karşılığını alacaktır," dedi.

2024 yılında yaklaşık 150 bin dekar alandan 12-14 bin ton civarında rekolte beklenmekte olup kekik piyasasında fiyatlar ürünün kalite ve randımanına göre kilogramı 40-50 TL civarındadır.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Aydoğdu Mahallesi'nde devam eden kekik hasadına katılarak çiftçilerimizin emeklerine ortak olmak istedik. Üreticilerimizin alın teriyle ortaya çıkan bu ürünlerin ekonomimize önemli katkıları var. Her bir çiftçimize bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum" dedi. - DENİZLİ