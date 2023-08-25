Dünyaca ünlü dev bankalar, Türkiye için yıl sonu faiz tahminlerini yükseltti

Merkez Bankası'nın faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays gibi dünyaca ünlü bankalar peş peşe Türkiye için yıl sonu faiz tahminini yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir faiz artışına gitti. Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükselterek son 4 yılın zirvesine çıkardı. Bu gelişme sonrası herkes faiz artışının devam edip etmeyeceğini merak ederken yabancı bankalar peş peşe yıl sonu faiz tahminini yükseltti.

JP MORGAN

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, yıl sonu faiz tahminini 5 puan artırdı. Kurum Ekonomisti Fatih Akçelik yıl sonuna kadar her toplantıda 250'şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirterek, "Yıl sonu için politika faizi tahminimizi yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselttik" dedi.

MORGAN STANLEY

ABD'nin önde gelen bir diğer bankası Morgan Stanley de faiz tahminini yükseltti. Dev banka, TCMB için yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.

BARCLAYS

İngiliz banka Barclays da TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e, 2024 sonuna kadar ise yüzde 35'e yükseltmesini bekliyor.

Barclays analistleri, bugün yayımladıkları notta, TCMB'nin dünkü kararla büyük ve olumlu bir sürprize imza attıklarını, politika faizinin en çok yüzde 25'e kadar yükseltileceği yönündeki piyasadaki yaygın görüşle çelişen bir adım olduğunu vurguladı.