Dünya onu konuşuyor! Serveti 100 milyar doları aşan zenginler kulübüne bir isim daha katıldı

100 milyar dolar ve üstü servete sahip zenginler listesine bir isim daha katıldı. Hindistan ve Asya'nın en zengin ismi Guatam Adani'nin serveti 100 milyar dolara ulaştı. 59 yaşındaki Adani, yıl başından bu yana servetini tam 23,5 milyar dolar artırdı ve bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı. Liman, maden, enerji yatırımları olan Adani, dünyanın en zengin insanlarını listeleyen Bloomberg milyarderler endeksinde 10. sırada bulunuyor. Dünyanın en zengin 10 insanı, şu an toplamda 1 trilyon 254 milyar dolarlık servete sahip. En zengin 10 isim arasında 8 ABD'li, bir Fransız ve bir Hindistanlı yer alıyor.

İKİ YILDA SERVETİ 16 KAT ARTTI

2 Nisan 2021'de 57,1 milyar dolar olan Adani'nin serveti, son bir yılda neredeyse ikiye katlandı. Adani'nin serveti, pandeminin ilk döneminde 23 Mart 2020'de 5,8 milyar dolara kadar gerilemişti. Geri de kalan yaklaşık iki yılda ise yaklaşık 16 kat arttı. Kömür sektöründe ilk servetini kazanan Adani, yeşil enerji ve altyapı projeleriyle son iki yılda servetini hızla büyüttü ve Fransız Total ve ABD'li Warburg Pincus gibi büyük şirketlerden yatırım aldı.

SUUDİLERLE ORTAKLIK YAPABİLİR

Son dönemde Suudi Arabistan'da yatırım fırsatlarını değerlendiren Adani'nin, 2,3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Aramco ile ortaklık görüşmeleri yaptığı haberi basına yansımıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşması için çok önemli gördüğü alanlarda genişlemeye odaklanan Adani Group bünyesindeki bazı şirketlerin hisse değerleri 2020'den bu yana yüzde 1000'den fazla arttı.

Hindistan'ın iki numaralı zengini Mukesh Ambani ise, 99 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde 11. sırada yer alıyor. 100 milyar dolar eşiğini 2021 yılı Ekim ayında aşan ancak daha sonra biraz gerileyen Ambani'nin serveti, yıl başından bu yana 9 milyar dolar arttı.

ELON MUSK ZİRVEDE

Dünyanın en zenginleri listesinde, elektrikli araç üreticisi Tesla'nın patronu Elon Musk bulunuyor. Yıl başından bu yana servetini yaklaşık 2,8 milyar dolar artıran Musk, şu an 273 milyar dolar servete sahip. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bu yıl 4 milyar dolar eridi ancak 188 milyar dolarlık servetiyle Bezos, en zenginler kulübünde ikinci sırada. Fransa ve Avrupa'nın en zengin ismi Bernard Arnault ise yıl başından bu yana 29,5 milyar dolarlık kayıp yaşamasına rağmen 148 milyar dolarlık servetiyle listede üçüncü sırada bulunuyor. Bu yıl 5,2 milyar dolar kaybeden Microsoft'un patronu Bill Gates, 133 milyar dolarlık servetiyle listede dördüncü. Efsane hisse senedi yatırımcısı Warren Buffet, bu yıl servetini 18,3 milyar dolar artırdı ve şu an 127 milyar dolarlık servetiyle en zengin beşinci isim konumunda. Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, sırasıyla 125 milyar dolar ve 119 milyar dolarlık servetleriyle listenin altıncı ve yedinci sırasında yer alıyorlar. Bu yıl Page 3,8, Brin 4,2 milyar dolar kaybetti. Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer, bu yıl servetini 2,2 milyar dolar artırdı ve şu an 108 milyar dolarlık servetiyle sekizinci sırada.

EN ÇOK KAYBEDEN ZUCKERBERG

Yazılım firması Oracle'ın kurucusu ve CEO'su Larry Elison da bu yıl 3,7 milyar dolar kaybetti ama 103 milyar dolarlık servetiyle en zenginler listesinde dokuzuncu sırada yer alıyor. Yıl başından bu yana serveti 40,4 milyar dolar eriyen Facebook'un patronu Mark Zuckerberg ise 85,1 milyar dolarlık servetiyle en zengin 12. İsim konumunda.

