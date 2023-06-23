Liderler, küresel finans kuruluşlarında reform yapılmasında mutabık kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'te en az 40 devlet ve hükümet başkanı iki gün süren Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi'nde bir araya geldi. IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlarda reform yapılması konusunda tam mutabakat sağlandı.

- Dünya liderleri Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi'nde bir araya geldi

Liderler, küresel finans kuruluşlarında reform yapılmasında mutabık

PARİS - Dünya liderleri, Fransa'da düzenlenen Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi'nde bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, liderlerin küresel finans kuruluşlarında reform yapılması konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te en az 40 devlet ve hükümet başkanı iki gün süren Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi'nde bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirvede yaptığı açıklamada, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi küresel kuruluşlarda reform yapılması konusunda tam mutabakat sağlandığını ifade etti. Macron, söz konusu reformların kuruluşları daha verimli, daha adil ve günümüz dünyasına daha uygun hale getireceğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da zirvenin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, "Şunu çok net bir şekilde söylemeliyiz, Dünya Bankası ve IMF dünyanın beklentilerini karşılamıyor" dedi. IMF'nin "sorumsuzca" Arjantin'e büyük bir kredi verdiğini ve Arjantin hükümetinin bu parayla ne yaptığını tam olarak bilmediklerini ifade eden Lula da Silva, "Bugün Arjantin çok farklı bir durumun içinde çünkü IMF'ye geri ödeyecek yeterli doları yok" şeklinde konuştu. Lula da Silva, "Bu mekanizma ile zengin her zaman zengin, fakir her zaman fakir olacak" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da bu kurumların yönetim şekli ve faaliyetleri konusunda reformlar yapılmasını desteklediğini belirtti.

Zirve bildirisinin taslak metninde, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere yönelik 100 milyar dolarlık finansman taahhüdünün bu yıl yerine getirilmesi yönelik yüksek bir beklenti olduğu belirtildi.