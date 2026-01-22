Haberler

Dünyanın en fazla gelir elde eden 20 futbol kulübü açıklandı

Güncelleme:
Deloitte'un 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre, dünya futbolunda en fazla gelir eden 20 kulüp, geçen sezon yüzde 11 artışla 12,4 milyar avro gelir elde ederek rekor kırdı. Real Madrid, yıllık 1,2 milyar avro gelirle liderliğini sürdürdü.

Dünya futbolunda en fazla gelir eden 20 kulüp, geçen sezon yüzde 11 artışla 12,4 milyar avro gelir sağlayarak rekor kırdı.

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre, maç günü gelirleri (2,4 milyar avro), yayın gelirleri (4,7 milyar avro) ve ticari gelirler (5,3 milyar avro) rekor seviyelere ulaşırken ticari gelirler, 5 milyar avroyu aşan ilk gelir kalemi oldu.

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar avro gelire ulaşan ilk kulüp olduktan sonra bu sezon da yüzde 11 artışla yaklaşık 1,2 milyar avro gelir elde etti.

Real Madrid, üst üste iki yıl olmak üzere 1 milyar avronun üzerinde gelir elde eden tek futbol kulübü unvanını alırken maç günü gelirlerinde yüzde 6'lık bir düşüş, ürün satış performansı ve yeni ticari ortaklar sayesinde ise ticari gelirlerinde yüzde 23'lük bir artış bildirildi.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde bir başka İspanya ekibi Barcelona 974.8 milyon avro ile ikinci, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih ise 860.6 milyon avroyla üçüncü sırada yer aldı.

Listede ilk 20'ye giren kulüpler şöyle:

SıraKulüpGelir (avro)

1Real Madrid1,161m

2Barcelona974.8m

3Bayern Münih860.6m

4Paris Saint-Germain837m

5Liverpool836.1m

6Manchester City829.3m

7Arsenal821.7m

8Manchester United793.1m

9Tottenham672.6m

10Chelsea584.1m

11Inter537.5m

12Borussia Dortmund531.3m

13Atletico Madrid454.5m

14Aston Villa450.2m

15Milan410.4m

16Juventus401.7m

17Newcastle United398.4m

18Stuttgart296.3m

19Benfica283.4m

20West Ham United276m

İlk 20'de yer alan kulüplerin lig ve ülke bazında dağılımı ise şu şekilde oluştu:

SıraLig (Ülke)Kulüp sayısı
1Premier Lig (İngiltere)9
2LaLiga (İspanya)3
3Bundesliga (Almanya)3
4Serie A (İtalya)3
5Ligue 1 (Fransa)1
6Primeira Liga (Portekiz)1

Kaynak: AA / Fatih Erel - Ekonomi
