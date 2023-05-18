Dünya ev tekstilinin kalbi HOMETEX'te atıyor

Ev tekstilinde dünyanın en önemli buluşmalarından biri olan HOMETEX 2023, yoğun katılımla sürüyor.

Ev tekstilinde dünyanın en önemli buluşmalarından biri olan HOMETEX 2023, yoğun katılımla sürüyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen nitelikli alıcıları sektör temsilcileriyle buluşturan fuar, firmaların küresel pazarda yeni müşteriler kazanmasına öncülük ediyor.

Ev tekstil sektörünün çatı kuruluşu TETSİAD tarafından KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX, bu yıl da moda ve trendleri belirliyor. Organizasyon başarısıyla katılımcı firmalardan ve ziyaretçilerinden tam not alan HOMETEX, sektör profesyonellerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlamaya devam ediyor. 850'ye yakın firmanın stant açtığı fuarda, firmalar 11 holde yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda düzenleniyor. Fuar katılımcıları ve işbirliği yapmak için fuarı ziyaret eden yabancı firma temsilcileri, seminerler, trend alanları ve alım heyetleri ile zengin bir içeriğe sahip olan HOMETEX'i değerlendirdi.

"Dünyayı İstanbul'da buluşturan fuar"

Fuar katılımcısı Utku Can Adıgüzel, ihracat ağırlıklı bir firma olduklarını ve döşemelik kumaş sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi. HOMETEX'e kuruluşundan bu yana düzenli bir şekilde katıldıklarını ifade eden Adıgüzel, "HOMETEX konumu itibariyle dünyayı buluşturan bir fuar olduğu için sektöre olumlu etkisi var." dedi.

Fuar katılımcılarından Aşkın Kandil, HOMETEX'in başarı çıtasını her geçen yıl artırdığını belirterek, "Bu yıl da 850'ye yakın katılımcısı ile oldukça başarılı bir organizasyona imza atılmış. Nitelikli alıcılar fuara davet edilmiş. TETSİAD ve KFA Fuarcılık işbirliğinde gerçekleştirilen fuarın kalitesi her geçen gün yükseliyor. Sektörümüze güç katan çalışmalarda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." mesajını verdi.

"Başarımızın arkasında HOMETEX'in katkısı var"

Fuar katılımcılarından Mustafa Ergün, sektörün en önemli buluşmalardan birisi olan HOMETEX'in kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Yurt içi ve yurt dışından hedeflediğimiz ülkelerden önemli firmalarla görüşme imkanı buluyoruz. İlk gündeki yoğunluğun artarak devam edeceğine ve son güne kadar süreceğini düşünüyorum. Fuarın ilk gününde özellikle Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'dan katılımcılarla ikili görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin ticarete dönüşeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Fuar katılımcılarından Sabri Koca, 40 yıla yakın bir firma olduklarını ve döşemelik koltuk kumaş üzerine ticaret yaptıklarını belirterek, sektörün başarı çıtasını her geçen yıl daha da artırdığını, bunda da HOMETEX'in önemli katkısının olduğunu söyledi.

"HOMETEX'te olmak bize avantaj sağlıyor"

Fuar katılımcılarından Yasir Çağrı Korkmaz, HOMETEX'in yeni pazarlara açılmalarına yardımcı olduğunu ifade ederek, "Fuar, sadece yurt dışı için değil, iç pazarda da gücümüzü artırıyor. HOMETEX'te yer almak firmalarımız için büyük avantaj sağlıyor. Fuarda bir araya geldiğimiz müşterilerimizden de oldukça olumlu dönüşler alıyoruz. HOMETEX, Türkiye'nin demirbaşı olan tekstil sektörünün ön ayaklarından birisi. Bu fuar Türkiye'nin tekstil alanındaki ilerleyişine daha ileriye götürecek. Şu anda temel trend üreticilik. Bizim de temel hedefimiz tekstilde katma değerli ürün üretmek. HOMETEX, bizim bu hedeflerimize katkı sağlıyor." dedi.

Katılımcılardan Eşref Özcan, 2004 yılından bu yana döşemelik kumaş üzerine faaliyet gösterdiklerini kaydetti. "Yeni trendlerimizi ve teknik tekstil ile ilgili koleksiyonlarımızı HOMETEX'te alıcılarımızla buluşturuyoruz" diyen Özcan, şunları kaydetti: "Fuarın enerjisi her geçen yıl artıyor. Bu sene daha profesyonel firmalarla görüştük. Fuarın ilk günü İspanya'nın en büyük kumaş toptancısı ile görüştük ve numunelerimizi verdik. HOMETEX, sektörün şampiyonlar ligi niteliğinde bir organizasyon. Fuar yeni hazırladığımız koleksiyonların uluslararası ölçekte tanıtılmasına önemli bir fırsat sunuyor."

"Sektörün motivasyonunu artırıyor"

Fuar katılımcılarından Davut Gürkan, 20 yıldır HOMETEX'te yer aldıklarını söyledi. Organizasyonun başarılı geçmesi için büyük bir emek harcandığını belirten Gürkan, TETSİAD'a ve fuar organizasyonunu gerçekleştiren KFA Fuarcılık şirketine teşekkür etti. Davut Gürkan, "HOMETEX, uluslararası arenada işlerimizin genişlemesi anlamında sektörümüze motivasyon sağlıyor." dedi.

Sektör temsilcisi Berat Fidan da fuar çerçevesinde bu sene ağırlıklı olarak Rusya ve Ortadoğu pazarından nitelikli alıcılarla iş görüşmesi yaptıklarını söyledi. Sektör temsilcisi Ahmet Okçuoğlu ise tekstilde tüm dünyanın Türkiye'ye karşı özel bir ilgisinin olduğunu ve HOMETEX'in buna ciddi katkı sağladığını belirtti.

Yoğun katılım ve zengin içerikle hazırlanan fuar, yurt dışından gelen ziyaretçilerden de tam not aldı. Hollanda'dan fuara katılan Mustafa Şimşek, fuarda ikili iş görüşmelerinin oldukça başarılı geçtiğini ve fuarın enerjisinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Bulgaristan'dan gelen İvanka Dimitrova da "Bulgaristan'ın en büyük ev tekstili üreticilerinden birisiyiz. Hemen hemen her sene HOMETEX'i ziyaret ediyorum. Bu fuar dünyanın en büyük buluşmalarından birisi." dedi.

"Firmaların enerjisi yüksek"

Moldova'dan yeni işbirlikleri için HOMETEX'e gelen Evcheni Hudorojcov, "Türk ev tekstil ürünleri kalitesiyle ön planda. Fuarda firmaların yeni ürünlerini inceleme ve yeni işbirlikleri yapma fırsatı bulacağımızı düşünüyorum. Yoğun bir fuar bizi bekliyor." diye konuştu.

Fransa'dan gelen Jerome Belice ise, fuarda özellikle teknik tekstil ürünleri konusunda üretim yapan firmalarla işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Sektörün en önemli buluşmalarından olan HOMETEX Ev Tekstili Fuarı 20 Mayıs Cumartesi günü, saat 15.00'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - BURSA