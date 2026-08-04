Haberler

Kırşehir'de gelinlik kiralama dönemi: Fiyatlar 50-60 bin TL'ye dayanınca ilgi arttı

Kırşehir'de gelinlik kiralama dönemi: Fiyatlar 50-60 bin TL'ye dayanınca ilgi arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de artan gelinlik fiyatları (50-60 bin TL) nedeniyle çiftler, satın almak yerine kiralama seçeneğine yöneliyor. İşletmeler, 15-30 bin TL arasında kampanyalı kiralama hizmeti sunarken, kına organizasyonu ürünlerinde de ileride kiralama planlandığı belirtiliyor.

Kırşehir'de evlenecek çiftler, artan gelinlik fiyatları nedeniyle satın almak yerine kiralama yöntemini tercih ediyor. Gelinlik fiyatlarının 50-60 bin TL'den başlaması üzerine kentteki işletmeler, kiralama hizmetlerini öne çıkarırken çeşitli kampanyalar da düzenlemeye başladı.

Kentte gelinlik işi yapan Fatih Koca, son dönemde müşterilerin büyük bölümünün satın almak yerine kiralama seçeneğine yöneldiğini söyledi. Gelinlik fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kiralamaya olan ilginin arttığını belirten Koca, "Bugün bir gelinliği satın almak isteyen müşterimizin 55-60 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Biz ise aynı ürünleri 25-30 bin lira arasında kiraya veriyoruz. Kampanyalı ürünlerimiz ise 15 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar değişiyor. Kampanya kapsamında gelinlik, bindallı ve duvak da yer alıyor" dedi.

Öte yandan kına gecesi malzemeleri satışı yapan Müberra Can ise gelinliklerde olduğu gibi kına organizasyonu ürünlerinde henüz kiralama hizmeti sunmadıklarını, ancak yeni sezonda bu sistemi hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Müşterilerin kına malzemelerini de gelinliklerle kıyaslayarak kiralama talebinde bulunduğunu aktaran Can, "Şu anda kına malzemelerinde kiralama yapmıyoruz. Ancak ilerleyen süreçte biz de bu uygulamayı değerlendirmeyi düşünüyoruz. Gelinlikler her kullanımın ardından profesyonel şekilde temizlenebiliyor. Kına malzemelerinde ise deformasyon riski daha yüksek olduğu için aynı uygulamayı hayata geçirmek daha zor oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Suriye ordusu Irak sınırında seferberlik ilan etti, tüm askerler göreve çağrıldı

Sınırda seferberlik ilan edildi, tüm askerler göreve çağrıldı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Domenico Tedesco'dan Fenerbahçe'ye dev kıyak

Fener'e öyle bir kıyak yapıyor ki! Taraftarın sildiği isme göz dikti
CHP'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada

CHP'deki bölünme sonrası ilk anket! Bir parti açık ara farkla zirvede
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Hazırlık maçında tarihi skor
Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı

Salah ile karşılaşan Türk taraftardan yıldız isme olay çağrı