Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı

Dubai'de, henüz tamamlanmamış çatı katı 136 milyon dolarlık rekor bir fiyatla satıldı. Şu anda inşa halinde olan dairenin tamamlanması 2027'nin sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor. Como Residences teras katı, 360 derecelik bir gökyüzü havuzunu içeriyor ve alıcının doğu Avrupa'dan olduğu belirtiliyor.

Dubai'de henüz inşa edilmemiş beş yataklı teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

Como Residences adı verilen 71 katlı bir kulenin üzerinde yer alan henüz inşa edilmemiş daire, tasarım villaları, lüks otelleri vehavuzlu plaj kulüpleriyle bilinen yapay adalardan oluşan seçkin Palm Jumeirah takımadasında yer alıyor.

Como Rezidansları şu anda inşaat halinde ve satışa aracılık eden Dubai acentesi Provident Estate, 2027 sonuna kadar tamamlanmayı beklediklerini söylüyor; bu da çatı katı alıcısının satın aldığı teras dairesinin keyfini çıkarabilmesi için en az üç yıl daha beklemesi gerektiği anlamına geliyor.

REKOR SATIŞ

Dubai'de bir çatı katı satışına ilişkin önceki rekor, Marsa Al Arab Hotel'in en üst katındaki bir dairenin 420 milyon BAE dirhemine (yaklaşık 114 milyon dolar) satıldığı birkaç ay öncesine dayanıyordu. Provident Estate'e göre, Como Residences'taki çatı katı, Londra'daki One Hyde Park'taki 237 milyon dolarlık teras katıve 440 milyon dolarlık Monako'daki Odeon Tower Penthouse'dan sonra dünyanın üçüncü en pahalı çatı katı unvanına sahiptir.

Como Residences teras katı 360 derecelik bir gökyüzü havuzuna sahiptir. Teras katını satan firma alıcının kimliğini açıklamadı ancak alıcının doğru Avrupalı olduğunu söyledi.