DTSO Küçük Sanayi Sitesi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından organize edilen Küçük Sanayi Sitesi (KSS) istişare toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda KSS esnafları altyapı ve üst yapı sorunlarını dile getirdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından organize edilen Küçük Sanayi Sitesi (KSS) istişare toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Yıldız ve Recep Ali Gelinoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Topal, Düzce Belediye Başkan Danışmanı Üzeyir Yiğit, SEDAŞ, DSİ ve diğer kurum yetkileri ile çok sayıda KSS esnafı katılım sağladı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketiyle birlikte iyice ortaya çıkan alt yapı sorunları ile diğer sorunların konuşulması için bir araya geldiğini belirtti. Toplantıda KSS esnafları altyapı ve üst yapı konularında yaşanan aksaklıkları dile getirdi. Toplantı içerisinde genel olarak; KSS'de hemen her yağmurdan sonra oluşan altyapı eksikliği ve su baskınları, asfalsız yolların çok olması ve esnafın bu konuda yaşamış olduğu mağduriyetler, hal kavşağı ve sanayi girişindeki trafik sorunlarının döner kavşak yapılması durumunda çözüme kavuşacağı, sık yaşanan elektrik kesintileri dolayısıyla yaşanan mağduriyetler, üst yapı sorunlarının sanayi esnafına yaşattığı sorunlar, KSS Kooperatifi ile Belediye arasındaki yetkilerden kaynaklı anlaşmazlıklar ve sorunların çözümlenememesi konuları gündeme getirildi.

Toplantıda konuşulan maddeler ilgili kurum temsilcileri tarafından not edildi. Alınan notların önümüzdeki günlerde karar şeklinde hazırlanarak gerekli kurumlar ile paylaşılacağı ve acil eylem planı oluşturulacağı açıklandı.

Toplantıda konuşan Düzce Belediye Başkan Danışmanı Üzeyir Yiğit, altyapı ve üst yapı ile alakalı projelendirme çalışmalarının yapıldığını ve önümüzdeki süreçte altyapı çalışmalarının başlayacağını belirtti. Yiğit, diğer sorunlarla alakalı olarak da oluşan bilgilerin en kısa zamanda değerlendirilerek belediyenin sorumluluk alanları dahilinde olan sorunlara çözüm üretileceğini ifade etti.

Toplantının son bölümünde konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, "Düzce Ticaret ve Sanayi Odası sizlerin çatı kuruluşudur. Ticaret ve Sanayi Odası'nın çözebileceğini düşündüğünüz tüm sorunları bizlere bildirmenizi rica ediyoruz. Kurumumuzda birçok konuyla alakalı uzman arkadaşlarımız var. Gerektiğinde Ankara'dan TOBB'dan hukuki destek de alıyoruz. Sizler için burası var. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE