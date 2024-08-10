Üye Girişi
Haberler

DTSO Başkanı KOSGEB Başkanı ile Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile bir araya gelerek, ihracat potansiyeli olan KOBİ'lere yeni destekler oluşturulması gerektiğini belirtti.

DÜZCE(İHA) – KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile bir araya gelen DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, "Proje bazında ve özellikle ihracat potansiyeli olan KOBİ'lere yeni destekler oluşturulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, KOSGEB Düzce Müdürü Necdet Yaşar Şahin ile birlikte KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'nu ziyaret etti. KOSGEB Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Düzce'deki KOBİ'lerin KOSGEB'den beklentilerini İbrahimcioğlu'na ileten DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, "Düzce, girişimcilik anlamında Türkiye'nin önde gelen illerinden biri. Karma sanayi bölgeleri, 155 ülkeye ihracat yapılması, Ankara, İstanbul ve diğer lojistik üslerine yakın olmasına dolayısıyla yatırıma oldukça müsait bir il. Yatırımcıların, özellikle de KOBİ sınıfındaki yatırımcıların da en önemli sorunu ucuz ve kolay finansmana erişim. Tasarruf tedbirleri dahilinde kredilerin kısıtlanması KOBİ'lerin işlerini zorlamaya başladı. Bu noktada KOSGEB'den beklentiler oluşmaya başladı. Proje bazında ve özellikle ihracat potansiyeli olan KOBİ'lere yeni destekler oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Bu görüşlerimizi ziyarette KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu'na ilettik. İbrahimcioğlu ile yeni çıkılan destek çağrılarının yanı sıra destek programlarından mikro işletmelerin de yararlanması hususunda istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu Ticaret Ve Sanayi Odası Erdoğan Bıyık İhracat Kosgeb Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title