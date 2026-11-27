Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve Meclis Başkanı Salih Sarıkaya, beraberlerindeki heyetle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. DTO'dan 70 meclis üyesi ile katıldığı ziyarette Başkan Erdoğan, üyelerinin sorunlarını içeren bir dosyayı Başkan Hisarcıklıoğlu'na sundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 5 Ekim'de yapılan seçimlerde tekrar seçilerek güven tazeleyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'yı, yönetim kurulu ve meclis üyelerini tebrik etti; yeni dönemlerinde başarılar diledi. DTO'nun Denizli'nin kalkınmasına, üretimine, ticaretine ve istihdamına katkı sağlayacak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğine inandığını belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Seçimlerimiz şehrimiz ve camiamız için hayırlı ve uğurlu olsun. Seçim geride kaldı; artık ortak akılla, omuz omuza, ülkemiz ve iş dünyamız için daha çok çalışma zamanı" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise Odalarının 5 Ekim'deki seçimlerinin Denizli'ye yakışan bir birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamında gerçekleştiğini söyledi. Yaklaşık 70 meclis üyesiyle TOBB Başkanı'nı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Denizli iş hayatına verdiği destek için teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu'nun göreve başladıkları günden bu yana tüm sektörlerin yanında olduğunu belirten Erdoğan, kendilerine dosyalar halinde ve bizzat taşıdıkları tüccarın, sanayicinin, esnafın, KOBİ'lerin ve ihracatçıların sorunlarını çözüm için ilgili kamu kurumlarına, bakanlara, Cumhurbaşkanı'na ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na ilettiğini ifade etti. Başkan Erdoğan, "Sayın Başkanımıza bugün de bir dosya verdik. Üyelerimizin sorunları ile her zamanki gibi yakından ilgilendi. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda da Hisarcıklıoğlu'na destek vermeyi sürdüreceklerini de belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı