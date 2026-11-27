Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, gelecek yıl için kuruma ayrılacak 324 milyar lira ödeneğin yaklaşık yüzde 96'sını, su kaynaklarının araştırılması, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini gibi alanlarda kullanacak.

AA muhabirinin, kurumun 2027'ye ilişkin bütçe teklifinden yaptığı derlemeye göre, DSİ gelecek yıl "Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası", "Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği" ile "Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi" gibi programlara ilişkin çalışmalar yürütecek.

Söz konusu programların hayata geçirilmesi için DSİ'ye, 324 milyar 27 milyon 898 bin lira ödenek ayrıldı. Bu ödenekten yaklaşık yüzde 96 ile en yüksek payı, 310 milyar 165 milyon 953 bin lirayla Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı aldı.

Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası Programı için 10 milyar 267 milyon 40 bin lira, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği için 343 milyon 410 bin lira, Yönetim ve Destek Programı için 3 milyar 251 milyon 495 bin lira kaynak belirlendi.

Yer altı su kütlelerinin kalite ve miktarı belirlenecek

Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı'nın, su kaynaklarının araştırılması ve kalitesinin izlenmesi, tarımsal sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini gibi alt başlıkları bulunuyor.

Su kaynaklarının araştırılması ve kalitesinin izlenmesi kapsamında, Türkiye'de su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, depolama, sulama ve drenaj tesisleri yapılarak sulu tarım alanlarının artırılması ile taşkın kontrol tesislerinin inşa edilmesi hedefleniyor.

Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için yönetim, sektörel su tahsis, havza master, kuraklık ve taşkın yönetim planları hazırlanırken, yer altı su kütlelerinin kalite ve miktar durumunun belirleneceği çalışmalar sürdürülüyor.

Söz konusu çalışmalar çerçevesinde, 2 bin 975 olan gözlem istasyonu sayısının, gelecek yıl 3 bin 75'e, 2028'de 3 bin 175'e ve 2029'da 3 bin 275'e çıkarılması amaçlanıyor.

10,55 milyon hektar arazi toplulaştırılacak

DSİ tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilerek, sulu tarım alanlarının ve tarımsal üretimin artırılması da sağlanacak.

Buna göre, bu yıl sonunda 10 milyon 100 bin hektar olarak gerçekleşmesi beklenen arazi toplulaştırma faaliyet alanının, gelecek yıl 10 milyon 550 bin hektara çıkarılması planlanıyor.

Tescil işlemleri tamamlanan arazi toplulaştırma alanının da 8 milyon 163 bin 740 hektardan, 2027'de 8 milyon 766 bin 740 hektara, 2028'de 9 milyon 369 bin 740 hektara ve 2029'da da 9 milyon 972 bin 740 hektara çıkarılması öngörülüyor.

Sulamaya açılan alanın da 5 milyon 48 bin 169 hektardan, gelecek yıl 5 milyon 112 bin 909 hektara çıkarılması hedefleniyor.

İçme suyu miktarı 5,7 milyar metreküpe ulaşacak

Taşkın kontrolü kapsamında da 533 olan tamamlanan taşkın erken uyarı sistemi sayısının, gelecek yıl 633'e, 2028'de 723'e çıkarılması amaçlanıyor.

Bu doğrultuda, taşkın kontrolü tesis sayısının 11 bin 466'dan 11 bin 666'ya çıkarılması öngörülüyor.

DSİ tarafından temin edilecek içme suyu miktarının da gelecek yıl 5,7 milyar metreküpe yükseltilmesi hedefleniyor.

Kurum tarafından yapılan içme suyu tesisi sayısının da 451'den gelecek yıl 458'e, 2028'de 465'e ve 2029'da da 472'ye çıkarılması planlanıyor.

Kaynak: AA