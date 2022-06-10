Döviz Yeniden Tırmanışa Geçti. Dolar 17,25 Tl, Euro 18,34 TL'yi Gördü - Haberler

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurmasının ardından bir miktar düşen döviz kuru, atılan ilk adımların ardından yeniden yükselişe geçti. Dolar yeniden 17,25, euro ise 18,34 TL seviyesine kadar çıktı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın yeni programını açıklamasının ardından 17,25 seviyelerinde olan dolar kuru, dün gece yurt dışı piyasalarda 16,80 seviyelerine kadar geriledi. Ancak bu gerileme kısa sürdü ve dolar kuru yeniden 17,00 TL seviyesine çıktı.

Haftanın son işlem gününde de dolar kuru, saat 08: 30 itibarıyla 17,25 liradan işlem görmeye başladı. Saat 09: 30'da kur 17,06 TL oldu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve SPK, dün gece ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımları açıkladı. Açıklanan kararlar şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edileceğini açıkladı. Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.

BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildiğini duyurdu.

ANKA / Ekonomi