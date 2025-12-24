Erzurum'daki Doruklu Barajı'nda yol kazıları ile sahil sıyırma imalatı tamamlandı

Erzurum'un Tortum ilçesindeki Doruklu Barajı inşaatındaki relokasyon yol kazıları ve sağ ve sol gövde sahil sıyırma kazı imalatları tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar sürüyor.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede derivasyon kondüvi (suyu ileten tünel) imalatlarının devam ettiğini belirtti.

Balta, 1620 dekar araziye can suyu verecek barajın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İnşaatta relokasyon yol kazılarını ve gövde sağ-sol sahil sıyırma kazı imalatlarını tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 1620 dekar arazide, sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2025 rakamlarıyla yılda yaklaşık 20 milyon 250 bin lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.