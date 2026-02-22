Haberler

Üzüm bağlarında zorlu budak mesaisi

Üzüm bağlarında zorlu budak mesaisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarım işçileri, dondurucu soğuklara rağmen bağ budama mesaisine devam ediyor. İşçiler, çalışmalara başlamadan önce budadıkları çubukları yakarak ısınırken, soğuk hava koşullarında üretimi aksatmadan çalışıyorlar.

Sarıgöl'de dondurucu sabahlara rağmen bağ budama mesaisi sürüyor; tarım işçileri budadıkları çubukları yakarak güne başlıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde son üç gündür etkili olan dondurucu soğuklara rağmen tarım işçileri bağlardaki budama çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara gelen işçiler, budama öncesinde kestikleri bağ çubuklarını yakarak ısınıyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına kadar düştüğü sabah saatlerinde önce ısınan işçiler, ardından bağların budamasına başlıyor. Gün içerisinde soğuğu yeniden hissettiklerinde ise budadıkları çubukları yakarak çalışmalarına devam ediyorlar.

Budama işçisi olarak çalışan Mustafa Akciğer, sabah saatlerinde havanın oldukça soğuk olduğunu belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde son iki gündür sabahları aşırı soğuk oluyor. Budama işlerine başlamadan önce bağ çubuklarını toplayıp yakıyoruz ve ısındıktan sonra budama işlerimize başlıyoruz. Ekip olarak bunu sürekli yapıyoruz. Üşüdüğümüzü hissettiğimizde yine çubuk yakarak çalışmaya devam ediyoruz. Başladığımız işi mutlaka soğuk, yağmur demeden tamamlıyoruz." dedi.

Zorlu kış şartlarına rağmen üretimi aksatmayan tarım işçileri, bağcılık faaliyetlerinin kesintisiz sürmesini sağlıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır

2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda