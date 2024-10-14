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Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfte Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

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Ürünlerinde domuz eti kullandığı bakanlık raporlarıyla ortaya çıkan Köfte Yusuf'un bu skandaldan aylar önce Ankara bölge deposunu ve Bursa'daki bir şubesini kapatmak için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne bildirimde bulunduğu ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde dana eti yerine domuz eti kullandığı tespit edilen Köfteci Yusuf ülke gündemine oturdu.

RAPOR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Yüzlerce şubesi olan ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un, Ankara'daki 2 şubesinde domuz eti kullandığına dair yayınlanan rapor gündeme bomba gibi düştü.

Ürünlerinde domuz eti kullanmadığını belirten Köfteci Yusuf bakanlığı suçlarken firmayla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

DEPOLARI KAPATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Firmanın bu olaylardan aylar önce Ankara bölge deposunu ve Bursa'daki bir şubesini kapatmak için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne bildirimde bulunduğu öğrenildi. Yönetim Kurulu kararıyla alınan kararların nedeni ise bilinmiyor.

Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfte Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfte Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı

Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfte Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (2)

Ahmet Kacarogullari:

ateş olmayan. yerden. Duman çıkmaz. daha öncede bukisiyle. ilgili. hileli gıda. yazısı. çıkmıştı basında

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Emin Tas:

Coca-Cola satan adam dan korkmak gerek ne bilelim domuz satmadigi

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