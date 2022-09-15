Domatesin fiyatı arttı, salça yapan azaldı

TOKAT - Tokat'ta domates fiyatlarının artması nedeniyle elde salça yapımının azaldığı belirtildi.

Tokat'ta geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 350 bin ton üretilen domateste bu yıl rekolte düşüşü bekleniyor. Çiftçilerin mısır ekimine yönelmesinin domates üretimin düşmesine neden olduğu, üretimin azalması ve girdi maliyetlerinin artmasının da fiyatlara yansıdığı belirtiliyor. Tokat Sebze ve Meyve Halinde salçalık domates 4-5 lira arasında satılırken, sofralık domates ise 6-7 lira arasından satışa sunuluyor.

Salça yapan azaldı

Elektrikli seyyar makinesi ile salça yapmak isteyenlere hizmet veren Ali Şahin, geçtiğimiz yıllarda 7/24 çalışmalarına rağmen taleplere yetişmediklerini, bu yıl ise işlerinin azaldığını söyledi. Domates fiyatlarının artması, üretimin azalmasının salça yapanların sayısını düşürdüğünü ifade eden Şahin, "Domates fiyatlarının düşük olduğu yıllarda gece gündüz çalışmamıza rağmen yetiştiremiyorduk. Bu sene gece gündüz çalışmamıza gerek kalmadı. Gün içerisinde 4-5 kişinin salça yapımı için domatesini çekiyoruz" dedi.

"Çarşıda satılan salçadan bereketli oluyor"

Çiftçiden, pazardan alınan kilolarca domatesin suyu, kısa sürede seyyar domates çekme makinesi ile çıkartılıyor. Bakır kazanlara konulan domates suyu koyulaşıncaya kadar bakır leğenlerde odun ateşinde pişiriliyor. Soğuduktan sonra konserve şişelerine doldurularak dolaplardaki yerini alıyor. Salça yapan annesine yardım eden Metin Şenyüksel, "Geçen yıllara göre domates de biber de pahalı. Salçalık domates pahalı. Yine de insanları domates fiyatları pahalı da olsa kendi yaptığı salçayı tercih ediyor. Çarşıda satılan salçadan bereketli oluyor. Organik salça daha ekonomik oluyor" diye konuştu

"Köylü bu fiyatlardan memnun değil"

Komisyoncu Şinasi Genç ise fiyatların artan maliyetlere göre düşük olduğunu savundu. Salçalık domatesin kilogram fiyatının 4-5 lira, sırık domatesin ise 6-7 lira olduğunu beliren Genç, "İl dışından gelen domatesler piyasa etkiliyor. Satışlarımız düşüyor. Üretim az olmasına rağmen domates para etmedi. Köylü bu fiyatlardan memnun değil. Maliyetini kurtarmıyor" diye konuştu. Salçalık domates almaya gelenler ise fiyatların yüksel olmasından yakındı.