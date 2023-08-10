Dolmuş fiyatlarına zam yapılacak

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, akaryakıta gelen zamlar nedeniyle dolmuş fiyatlarına da zam yapılacağını belirterek "Zam oranı şu an belli değil ama yüzde 30 ila yüzde 50 arasında olacağı kanaatindeyim çünkü yüzde 83'lük gelen bir zam oranı var ve şu anda biz 3 ay önce bir zam almıştık, o 3 ay önceki zammın tamamı şu an şoför esnafının cebinden çıkmış durumda" dedi.

Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta, akaryakıta gelen zamlar doğrultusunda dolmuş fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı.

"ORTAK NOKTADA BULUŞUP BİR ZAM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Usta, vatandaşı ve dolmuş esnafını mağdur etmeyecek bir zam miktarı olacağını belirterek şunları söyledi:

"Bilindiği üzere yakıta yüklü bir miktarda zam geldi. Şu anda en son aldığımız zamdan bugüne kadar yüzde 83'lük bir zam oranıyla beraber karşı karşıyayız. Dolayısıyla tabii ki bizim de hazırlığımız var, yalnız şunu öngöremiyoruz ki mazota gelen zamlar nerede duracak onu bilemiyoruz. Biz yönetim kurulu olarak tabii ki bu ayın sonunu bekleme kararı aldık, ay sonunda itibaren bir hazırlık yapıp biz de şoför esnafımızın kendini idame ettirebilmesi için bir zam hazırlığı içerisinde olacağız. Zam oranı şu an belli değil ama yüzde 30 ila yüzde 50 arasında olacağı kanaatindeyim. Çünkü yüzde 83'lük gelen bir zam oranı var ve şu anda biz 3 ay önce bir zam almıştık, o 3 ay önceki zam tamamı şu an şoför esnafının cebinden çıkmış durumda. Şunu hesaplıyoruz günlük bazda 300-400 liralık bir kazançtan giden bir miktar var ayrıca aylık olarak da baktığımızda 9 bin lira, 10 bin lira, 11 bin lira gibi bir rakam olarak şoför esnafının cebinden çıkmıştır. Tabii ki bizim şoför esnafımız Türkiye'de pandemi de yaşanan pandemi sürecinde araç dönüşüm sürecine girmiş ve bu ilktir. Pandemi döneminde Türkiye'de hiçbir ilde araç dönüşümü olmamıştır ama bizim şoför esnafımız elini taşın altına koyaraktan araçlarını dönüştürmüştürler, bununla beraber bir borç altına girdiklerinden dolayı şoför esnafımız da kendini idame ettirmek durumundadır. Tabi biz burada şoför esnafımızı da düşüneceğiz ama diğer taraftan da halkımızı da düşünmek zorundayız ama biz makul ölçülerde ne kadar yapabiliriz diye o rakamı belirleyip ortak noktada buluşup bir zam yapmayı düşünüyoruz."

"SÜREKLİ KLİMALARIN AÇILMASI YÖNÜNDE UYARILARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Yaz aylarında şoför esnafını klimaların açılması yönünde sürekli uyardıklarını belirten Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz dönemini yaşıyoruz havalar sıcak vatandaşlar bunalıyor arabalarda, biz bu arabaları değiştirirken, yenilerken klima olmasını özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber yaptığımız toplantılarda özellikle klimanın olması gerektiğini, engelli erişimine uygun hale getirilmesine dikkat ettik. Bu geldiğimiz noktada şunu söyleyeyim bizim şoför esnafı camiada en büyük sivil toplum kuruluşudur dolayısıyla bazı noktalarda aksamalar olabiliyor. Biz sürekli esnafımıza klimanın açılması yönünde talimatlarımızı veriyor, mesaj gönderiyoruz ve bilgilendirmeler yapıyoruz dediğim gibi geniş bir camia olduğu için bazen aksayan taraflar oluyor ama onları da sürekli bireysel olarak olsun mesaj yoluyla olsun sürekli klimaların açılması yönünde uyarılarımızı sürdürüyoruz. Bugün de yine sahadaydık arkadaşlarımızla sürekli uyarılar yapıyorduk klimaların açılması yönünde çünkü havalar çok sıcak durulmuyor. Tabi burada işin diğer tarafı da bazı yolcularımız klima açılmaması yönünde talepleri var ama bizim esas görevimiz nedir o klimanın açılmasıdır. Sürekli arkadaşlarımıza uyarılar yapıyoruz bizim şikayet ve öneri hatlarımız var oradan da gelen şikayetleri bireysel olarak hangi plaka da hangi şikayet olduğunu tespit edip gerekli nokta atışı yaparaktan uyarılarımızı yapıyoruz."