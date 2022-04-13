Dolar ve enflasyona göre hesaplama yaptılar! İşte İYİ Parti'nin emekli ikramiyesi zammı önerisi

Ramazan Bayramı'na sayılı kala emekli ikramiyeleri konusu gündemden düşmek bilmiyor. Milyonlarca emekli, hem ikramiyelerin yatırılacağı tarihi hem de zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Konu hakkındaki belirsizlik sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den konuya dair bir açıklama geldi.

İYİ PARTİ HESAP YAPTI

Akşener, partisinin emekli ikramiyeleriyle ilgili yaptığı hesaplamayı paylaştı. İYİ Parti'nin hesabına göre, bayram ikramiyeleri dolar hesabına göre 3.700 TL, enflasyon hesabına göre 2.860 TL olması gerekiyor.

Akşener hesaplamayı şöyle aktardı:

"İlk verildiği yılda dolar cinsinden güncellenmesi yapıldı. 2018 Nisan ayında 1 dolar 4 liraydı, her ikramiye 250 dolar yapıyordu. Şimdi bayram ikramiyesinin 3.700 lira verilmesi gerekiyor. İlk verildiği yılın TÜFE gıda harcamaları cinsinden güncellenmesini yaptık. 2018 Mart ayında TÜFE gıda endeksi 385.4'tü, 2022 yılı aynı ayında 1101 olmuş. Artış oranı yüzde 186. Yani TÜFE'ye göre bakarsak, böyle güncellendiğinde emeklilerimize 2.860 lira ikramiye verilmesi gerekiyor."

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs'a denk geliyor. İkramiyelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ikramiyelerin 25-30 Nisan tarihleri arasında yatırılması gündemde.

KİMLER YARARLANACAK?

İkramiye ödemelerinden yeni emekliler, dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.