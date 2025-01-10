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Dolar yükselmeye başladı

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Dolar/TL, güne 35,4280 seviyesinden işlem görerek yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda ABD'nin atacağı adımların etkileri beklenirken, yatırımcılar bugünkü tarım dışı istihdam verisini takip ediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,4280 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 35,3300'dan tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 35,4280'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,4390'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 kayıpla 43,4980'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 109,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD'NİN VERİLERİ BELİRSİZLİK OLUŞTURDU

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korumayı sürdürürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında "temkinli" hareket edeceği yönündeki mesajları, faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişelerin güçlü kalmasına yol açıyor.

İLK FAİZ İNDİRİMİ MAYISTA OLABİLİR

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 109 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Dolar yükselmeye başladı
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

ABD yansın bitsin kül olsun diye haber yaparsınız yaygara koparırısınız donunuz bile dolara bağlı

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