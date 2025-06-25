Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum

Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
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Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
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Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, dolar ve euro güne yükselişle başladı. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları ise yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 39,68'den seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 39,6010'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 10.30 itibarıyla 39,68'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 46,08'den ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,0190'dan satılıyor. Dolar endeksi ise bir önceki kapanışa paralel 97,9 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'DE

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor. Fed Başkanı Powell, dün ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun bekledikleri kadar güçlü gelmediğini ifade ederek, bu durumun devam etmesi halinde faiz indirimine daha erken gidilmesinin gerekeceğini söyledi.

Fed Başkanı Powell, bugün ise ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne sunum yapacak. Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri devam ederken, İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması jeopolitik risklerin yatışmasını sağladı.

FAİZ İNDİRİMİNİN TEMMUZ AYINA ÇEKİLMESİ GÜNDEMDE

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine kesin gözüyle bakıldığını belirterek, gelecek haftalarda takip edilecek istihdam verilerinde iş gücü piyasasında beklenti üzeri bir soğumanın ortaya çıkması durumunda ilk faiz indiriminin temmuz ayına çekilmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de yeni konut satışları takip edilecek.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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