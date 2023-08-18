Dolar 27,11 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 27,1105 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,49'dan, sterlin ise 34,49'dan alıcı buluyor.

Dün, 27,2415'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,11 değer kazancıyla 27,1021'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27,11'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

GÖZLER ATACAĞI ADIMLARDA

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 105 seviyelerinin direnç, 102'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.