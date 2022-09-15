Dolar/TL, 18,26 seviyesinden işlem görüyor

Dün 18,22-18,27 dar bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,07 altında 18,2376'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 18,26'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 18,18'den, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 21,10'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,1 düşüşle 109,7'den kapanmasının ardından bugün yeniden 110 sınırını test ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik azalışla 0,9960 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, piyasalarda enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklığın arttığını belirterek, küresel dolar talebinin gücünü koruduğunu söyledi. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek haftaki toplantısında 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

Piyasalardaki dalgalı seyrin Fed'in toplantısına kadar sürebileceğini vurgulayan analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 110 kritik eşiğinin aşılması durumunda 111,3'ün direnç, 107,5'in destek konumunda bulunduğunu ifade etti.