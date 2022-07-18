Haftaya yükselişe başlayan dolar, 17,49'a demirleyip bekleyişe geçti - Haberler

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Haftaya yükselişe başlayan dolar, 17,49'a demirleyip bekleyişe geçti

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Dolar, TL karşısında bu haftaya da yükselişle başladı. Ancak 17.49 seviyelerinde duran doların piyasalar karşısındaki bekleyişi devam ediyor.

Cuma günü uluslararası piyasada satış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 17,4001'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 17,4850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,02 değer kazancıyla 17,7280'den, sterlin/TL yüzde 1,50 primle 20,8980'den satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 107,4 seviyesinde bulunuyor.

100 BAZ PUANLIK ARTIŞ İHTİMALİ ZAYIFLADI

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bazı şahin yetkililerinin açıklamalarıyla temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin zayıflaması dolar endeksini baskılıyor.

Analistler, Fed'in temmuzda 75 baz puanlık faiz artışıyla yetineceğine ilişkin piyasa beklentilerinin güçlenmesiyle doların diğer para birimleri karşısında gerilediğini ancak, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

TEKNİK AÇIDAN 107,1 DESTEK SEVİYESİNDE

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 107,1'in destek, 108,5'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Sterlin Fed Ekonomi Haberler

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