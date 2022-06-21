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Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor

Dün piyasalardaki kapanışını 17,33 seviyelerinden yapan Dolar/TL, yeni güne yatay seviyelerde başlamasının ardından 17,33 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 18,28, sterlin/TL ise 21,31 seviyelerinden satılıyor.

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,04 üzerinde 17,33'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 17,33'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 18,28'den, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 21,31'den satılıyor.

Dolar endeksi dünkü düşüşüne bugün de devam ederek yüzde 0,1 azalışla 104,2'de dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 1,0550'den alıcı buluyor.

FED'İN FAİZ KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından resesyon kaygılarının güçlendiğini, ancak merkez bankası ve kamu yetkililerinin ekonomilerde yumuşak iniş sağlanabileceğine yönelik destekleyici açıklamalarının risk algısını yatıştırdığını söyledi. Bu gelişmelerle döviz piyasalarında dalgalı seyrin öne çıktığına işaret eden analistler, bugün Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yön tayininde etkili olabileceğini kaydetti. Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ile ABD'de ikinci el konut satışları ve Chicago Fed ulusal faaliyet endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksi için 105'in direnç, 103,9 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Merkez Bankası Sterlin Fed Finans Ekonomi Haberler

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