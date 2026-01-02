Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,0294 seviyesine kadar tırmandı. Böylece kur, ilk kez 43 eşiğini aşarak rekor kırdı.

EURO 50,55 SEVİYELERİNDE İŞLEM GÖRÜYOR

Çarşamba günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 42,9560 seviyesinden tamamlamıştı. Euro/TL ise 50,55 seviyelerinde seyrini sürdürüyor.

FED ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Öte yandan piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin devam eden endişeler ve Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler bulunuyor.

BAŞKANIN KİM OLACAĞI BELİRSİZLİĞİ

Fed başkanının kim olacağına dair belirsizlik sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği Fed başkan adayını bu ay içinde açıklamasının beklendiği belirtildi.

Mayıs ayında Jerome Powell'ın görevini yeni Fed başkanına devretmesi öngörülürken, yeni dönemde daha güvercin bir para politikası izlenebileceği tahmin ediliyor.