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Dolar 32 TL'yi gördü, Bakan Şimşek'ten "dalgalanma geçici" mesajı geldi

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Son günlerde yüksek bir seyir izleyen dolar kurunda tarihi bir eşik daha aşıldı. 32 TL'yi gören dolar kuru sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir." mesajı geldi.

21 Şubat'ta 31 TL'yi görerek tarihi zirveyi gören dolar, değerlenmesini sürdürerek bugün 32 TL seviyesine ulaştı. Yerel seçim öncesi kurdaki hareketlilik dikkat çekerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise uyguladıkları ekonomik programın "beklendiği gibi" çalıştığını açıkladı.

BAKAN ŞİMŞEK: DALGALANMA GEÇİCİ

Kurdaki hareketlilik dolara olan ilgiyi artırırken dolarda yeni bir eşiğin aşılması piyasayı tekrar hareketlendirdi. Dolar'ın 32 TL'yi görerek yukarı seviyeleri zorladığı görülürken Bakan Mehmet Şimşek, yeni bir açıklamada bulunarak "dalgalanma geçici" mesajı verdi.

Dolar kurunun hareketlendiği dakikalarda sosyal medya üzerinden İngilizce bir paylaşım yapan Şimşek, "Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtıyor." dedi.

Bakan Şimşek "Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız." diyerek "Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor. Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor. Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek." ifadelerini kullandı.

"FİYAT İSTİKRARINA ULAŞMAK ZAMAN ALACAK"

Mali sağlığın yeniden sağlanmasının önemli bir hedef olduğunu belirten Şimşek, paylaşımının devamında "Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın %3'ünün altına düşürmeye kararlıyız." ifadelerine yer verirken şöyle devam etti:

"Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak.

Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığındadır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Özetle Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi çalışıyor."

KAPALIÇARŞI'DA YÜKSEK DOLAR KURU

32 TL'yi gördükten sonra 32,01 seviyelerine doğru tırmanışa geçen dolara fiziki olarak ulaşmaya çalışanların Kapalıçarşı'da 35-36 TL seviyelerinde ulaştığı öne sürülürken şubat ayında açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,0212 TL olmuştu. HSBC'nin 6 Mart tarihli raporlarında da 2024 yılı sonu için dolar tahmini 33 TL'den 36'ya TL'ye çıkarılmıştı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Ekonomi

Mehmet Şimşek Finans Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (12)

haksız mıyım:

öyle haber yapıyorsunuz ki sanırsınız 20 liradan 32 ye fırlamış dolar. zaten aylardır 29/30 bandında falan gidip geliyor. infial oluşturmak için sanki bilerek algı yapılıyor. ecevit hükümeti döneminde dolar bir gecede yüzde elli artmış köşeyi dönen dönmüştü hükümetin içinden. başbakan yard. hüsamettin özkan gibi. öyle bir durum yok

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83
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ölümlü insan:

Dolar Ecevit döneminde bir kerede değer kayıp ediyordu.şimdi hergün para birimi değer kayıp ediyor merkez bankası rezerveleri her gün düşüyor ve daha seçim sonrası var. Sende nebati gibi gözlerinden ışık çıkart

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haksız mıyım:

etrafımız cadı kazanı gibi.her tarafta savaş var. dünyanın en büyük depremleri oldu. bazı ülkelerin bütçesi kadar zarar verdi. bir yandan hizmetler son gaz devam ediyor. eee, dolar 32 olmuşmuş. bu ateş çemberi içinde ülkeyi selametle idare etmek için sağlam irade lazım. muahliflere kalsa ya bölünürdük, ya iflas ederdik

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Tutankamon Hoca:

Dolar 3 tl gecerse yüzüme tükürün diyende bunlardandı ekonomistti hahahaa

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Biz zamanlar bir gecede dolar yüzde 50 yüzde 70 artmıştı, bir şey oldumu TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE hayır,, olan tekşey içimizdeki vatansız ihanetçi ucuz ve aciz insanlar, onlar bir türlü bitmiyor HOCAAAA

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yanıt1
ölümlü insan:

Gerçekçi ne yapalım yapılan hataları tekrar mı yapalım seçimden bu yana paramız yüzde 52 neredeyse değer kayıp etmiş ve kayıp etmeye devam ediyor eskiden bir gecede devalüasyon olurdu şimdi hergün oluyor ve daha belediye seçimleri var merkez bankası rezerveleri ekside yanlışa yanlış neden diyemiyorsunuz.

yanıt0
yanıt1
Beşiktaşlı Genç:

Aynen gecici. Yersen! Gözlerdeki ışıltı gitti, parıltılı kel geldi. Bakalım daha neler göreceğiz. Şaka gibi.

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Vahit Tutal:

Ne zamandan beri geçici diyorsunuz? Yakında 50’yi bulacağız. Siz konuştukça herşey yükseliyor maşallah. Hiçbir etkiniz yok maalesef:/

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2
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sade vatandaş:

geçen hafta kapalıçarşıdan 32.500 e dolar aldım o zaman şimdi 33 olmuştur

8
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VATANSEVER:

ONLARIN DOLARI VARSA BİZİM HAMDOLSUN ALLAHIMIZ VAR.

4
3
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