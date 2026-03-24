Savaşın gölgesi Doğu Karadeniz turizminin üzerine düştü, rezervasyonlar durdu

Doğu Karadeniz turizmi, Körfez'de yaşanan savaş ve siyasi krizlerin etkisiyle rezervasyon iptalleri, Nevruz döneminde yaşanan durgunluk ve yaz sezonuna ilişkin belirsizlikle birlikte son yılların en kritik süreçlerinden birine girdi.

Özellikle Ortadoğu pazarına bağlı olarak gelişen bölge turizmi, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle rezervasyon iptalleri ve durgunlukla karşı karşıya kaldı. Nevruz döneminde beklenen hareketliliğin yaşanmaması, sektör temsilcilerinin dikkatini turizm çeşitliliğinin önemine çekti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölgesi Temsilcisi Metin İnan, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnan "2004 yılında başlayan Orta Doğu pazarı ciddi anlamda bir büyüme sağlamıştır. Bu büyüme Karadeniz'de bütün illere de sirayet etmiştir. 2018 yılına kadar ciddi anlamda bu süreç Karadeniz'de ilerlemişti. Ortadoğu'da Karadeniz bölgesi bir cennet tabiriyle gösterilmiştir ve özellikle son 10 yıla baktığımızda ciddi anlamda bir yoğunluk yaşadık. Ortadoğu'dan müşterilerin her ülkeden misafirlerini burada ağırladı çok yoğun bir 10 yıl oldu. Ortadoğu'daki her ülkeden misafirleri burada ağırladık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle bölgesel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini vurgulayan İnan, "Coğrafi olarak Türkiye'nin konumu Orta Asya'da yaşanabilecek en ufak siyasi krizler veya savaşlar yüzünden maalesef turizm konusunda en çok etkilenen ülkedir. Türkiye'de bu savaşta gördü ki İran sınırındaki şehirler ve Karadeniz bölgesi ciddi anlamda etkilenmiştir. Nevruz da bunu gördük. yaşadık. Otellerimize var olan bir çok rezervasyonlar iptal edildi. Nevruz döneminde yaşadığımız 15 günlük süreç maalesef bu yıl boş geçti" diye konuştu.

"Yaz dönemine ait hiçbir rezervasyon yok"

Bu yıl Ortadoğu'daki vatandaşların rezervasyon yapmadığına dikkat çeken İnan, "Şuanda yaz dönemine ait hiçbir rezervasyon yok. Ortada net bir şey görülmediği için Ortadoğu'daki misafirlerimiz rezervasyon yapmadı. Bu süreç henüz başlamadı. Bu süreç içerisinde biz ciddi bir şey gördük. Turizm çeşitliliğinin çok önemli olduğunu gördük. Karadeniz bölgesi yüzde 90 itibari ile Ortadoğu misafirlerine yönelik çalıştığı için burada yaşanılabilecek en ufak bir krizde maalesef turizm çok etkileniyor. Bizler bu süreçte turizm çeşitliliğinin önemini gerçekten fark ettik. Artık bununla alakalı gelecekte çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Tanıtım çalışmalarına da değinen İnan, "2018 yılında Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. Bölgelerdeki turizm çeşitliliğini arttırmak adına ciddi anlamda tanıtımlar yapılıyor. Şu anda savaş bölgesi en yakın komşumuz olmasına rağmen Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı dünyanın birçok ülkelerinde Türkiye'nin savaştan olumsuz bir şekilde etkilenmediğini göstermek adına bir çok tanıtım yaptı. Bu anlamda turizm çeşitliliğini önümüzdeki yıllarda kazanacağımızı düşünüyorum. Çalışmalar çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı