Doğu Karadeniz Odalar ve Borsalar İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Çarşamba Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, bölgenin ekonomik kalkınması ve ortak problemler için düzenlenen toplantının önemini vurguladı. Toplantıda, bölgesel iş birliği ve ortak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Samsun'un Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, odalar ve borsalar istişare toplantısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu tür toplantılar, bölgemizi tehdit eden kahverengi kokarca gibi ortak problemlerimizi istişare etmemiz adına büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Karadeniz Odalar ve Borsalar İstişare Toplantısı, gerçekleştirildi. Toplantıya, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'ı temsilen Başkan Yardımcısı Şevket Zeren de katıldı. Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin oda ve borsa başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda, bölge ekonomisinin mevcut durumu, ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve çözüm önerileri gündeme alındı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, bölge odaları ve borsaları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma hedefleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Toplantının ardından düzenlenen akşam yemeğinde, katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak bölgesel dayanışmanın önemine vurgu yaptılar. ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bölgemizin kalkınması tarımın, sanayinin ve ticaretin güçlenmesi adına yapılan bu tür toplantılar, iş birliği ruhumuzu güçlendirmekte, bölgemiz adına ortak hedeflerimize ulaşmamızda ve bölgemizi tehdit eden kahverengi kokarca sorunu gibi ortak sorunlarımızı istişare etmemiz adına büyük katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Doğu Karadeniz'in ekonomik kalkınması için ortak hareket ve bölgesel iş birliği vurgulandı. Samsun–Sarp Demiryolu hattının önemi, KOBİ'lerin finansman sorunları, emek yoğun sektörlerde destek ihtiyacı ve tarımda sürdürülebilir üretim konuları öne çıktı. Samsun TSO'nun öncülüğünde AB destekli Karadeniz Lojistik ve İş Birliği Projesi başlatılacağı açıklandı.

Bir sonraki toplantının Giresun TSO ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
