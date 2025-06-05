Doğu Karadeniz'den Somon İhracatı 56 Milyon Doları Aştı

Doğu Karadeniz'den Somon İhracatı 56 Milyon Doları Aştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocak-mayıs döneminde Doğu Karadeniz'den yapılan Türk somonu ihracatı 12 ülkeye 8 bin 229 ton olarak gerçekleşti ve toplam 56 milyon 236 bin 867 dolar kazanç sağlandı. Rusya, Belarus ve Japonya en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

Doğu Karadeniz'den ocak-mayıs döneminde yapılan Türk somonu ihracatı 56 milyon 236 bin 867 dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, yılın 5 ayında 12 ülkeye 8 bin 229 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 56 milyon 236 bin 867 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, Rusya Federasyonu, Belarus ve Japonya'nın en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu ifade etti.

Kobya, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun liderliğini koruduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Rusya Federasyonu'na 30 milyon 589 bin 805 dolarlık somon ihraç edildi. Rusya Federasyonu'nu 10 milyon 515 bin 125 dolarla Belarus, 8 milyon 434 bin 70 dolarla Japonya takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Birleşik Arap Emirlikleri ile Endonezya'ya da bu dönem somon dış satımı yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Bölge ihracatının yüzde 72'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, "İlimizden ocak-mayıs döneminde 9 ülkeye 5 bin 835 ton somon ihraç edilerek, 40 milyon 582 bin 309 dolar gelir sağlandı." dedi.

Kobya, Trabzon ihracatında da Rusya Federasyonu, Belarus ve Japonya'nın en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
CHP'li 5 belediye başkanı görevden alındı

5 belediye başkanı görevden alındı
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Fas'ta kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak

Ülkede kurban pazarları kapatıldı! Sadece Kral sembolik kesim yapacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a tepki

Eski dostlar düşman oldu! Musk'tan Trump'a sert tepki
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Trabzonspor'da Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor

Fatih Tekke, Galatasaray'ın 3 yıldızını istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.