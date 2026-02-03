Haberler

Doğu Karadeniz'den yılın ilk ayında yapılan ihracat 125,5 milyon doları aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2026'nın Ocak ayında gerçekleştirilen ihracat toplamda 125 milyon 592 bin dolar oldu. Rize ve Gümüşhane'den ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre büyük artışlar gözlemlenirken, Trabzon ve Artvin'de azalma yaşandı. En fazla ihracat maden ve metaller sektöründe gerçekleştirildi.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2026'nın ilk ayında 125 milyon 592 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk ayında bölge ihracatının 73 milyon 780 bin dolarının Trabzon'dan, 30 milyon 90 bin dolarının Rize'den, 16 milyon 884 bin dolarının Gümüşhane'den ve 4 milyon 838 bin dolarının Artvin'den gerçekleştirildiğini belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre Rize'den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 671, Gümüşhane'den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 96 artış yaşandığı aktarılan açıklamada, Trabzon ihracatında yüzde 26, Artvin ihracatında yüzde 17 düşüş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgeden en fazla ihracat yapılan sektörün 44 milyon 700 bin dolarla maden ve metaller olduğuna işaret edilerek, maden ve metalleri 26 milyon 734 bin dolarla fındık, 22 milyon 800 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile 12 milyon 775 bin dolarla yaş meyve sebzenin izlediği vurgulandı.

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 85 ülkeye ihracat yapıldığı belirtilen açıklamada, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Kanada, Rusya Federasyonu, Gürcistan, İtalya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu ülkelerden Kanada'ya yapılan ihracatta yüzde 1418, Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 64 artış yaşandığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Gürcistan'a yapılan ihracatımızda yüzde 21, İtalya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 77, Çin'e yapılan ihracatımızda ise yüzde 6 oranında düşüş yaşanmıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı Malezya, Tunus, Fil Dişi Sahili, Vietnam, Filipinler, El Salvador, Tayvan, Arjantin, Lübnan, Endonezya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Slovakya, Mozambik, Ekvador, Dubai, Moritanya, Maldiv Adaları, Letonya, Bahreyn ve Bangladeş olmak üzere 20 ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir." ???????

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Kaçtılar ama kurtulamadılar! Clinton çifti için hesap vakti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
İş insanı Musa Toykar'ın sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu

İş insanının sır ölümü! Yangın merdiveninde hareketsiz bulundu
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu