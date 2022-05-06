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Doğanşehir'de dolu yağışı kayısıya zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Doğanşehir'de dolu yağışı kayısıya zarar verdi

Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı Doğanşehir ilçesinde kayısı ağaçlarına zarar verdi.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı Doğanşehir ilçesinde kayısı ağaçlarına zarar verdi.

Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak ve dolu yağışı kayısı ağaçlarına zarar verdi. Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'nde de etkili olan dolu yağışının çağla döneminde olan kayısıya büyük zarar verdiği belirtilirken, meteoroloji kent genelinde etkisini aralıklarla sürdüren sağanak yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Meteoroloji, su baskını, Doğanşehir, Malatya, Ekonomi, Haberler

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